Do kin míří Dívka s jehlicí, film s dvěma cenami Evropské filmové akademie aktuálně nominovaný na Oscara

Dánsko-polsko-švédský film Dívka s jehlicí švédského režiséra Magnuse von Horna míří do českých kin ještě před březnovým vyhlášením Oscarů, kde je vedle Emilie Perez nebo I’m Still Here nominovaný v kategorii nejlepší zahraniční film. Temné černobílé drama hororových rozměrů inspirované skutečnou událostí vypráví příběh chudé textilní dělnice z Kodaně těsně po první světové válce, která otěhotní s bohatým vedoucím továrny poté, co se její manžel nevrátí z fronty. Nečekaně krátkým obdobím útěchy v náručí nového muže v životě Karoline však příběh teprve začíná. Dívka s jehlicí, filmařským pojetím vyprávění a stylizací příběhu připomínající dle ohlasů něco z atmosféry filmů Davida Lynche nebo Larse Von Triera, měla světovou premiéru v hlavní soutěži na festivalu v Cannes. Koprodukční snímek uvede do českých kin 27. února společnost Bionaut Zero Gravity.