Heidi Janků přišla zavzpomínat na Elvise: nostalgie a největší hitovky v kině

Pražské kino IMAX hostilo slavnostní premiéru hudební filmové události EPiC: Elvis Presley in Concert, která přináší jedinečný návrat legendy jménem Elvis Presley na velké plátno. Diváci se mohou těšit na strhující koncertní zážitek, který propojuje ikonické hudební momenty s intimními zákulisními záběry.
Mezi hosty premiéry se objevily známé tváře české hudební a kulturní scény, které si přišly užít jedinečnou atmosféru filmu a zavzpomínat na Elvise. Mezi nimi byla Heidi Janků, která si nostalgicky připomněla své hudební vzory a vzpomínky na legendární vystoupení. Poprvé si na slavnostní premiéře v pražském IMAX vyzkoušel tuto jedinečnou atmosféru herec Vladimír Kratina, který si přišel užít kombinaci koncertní energie a filmového zpracování. Lékařka, internistka a psychoterapeutka Kateřina Cajthamlová přišla na premiéru v doprovodu s manželem, aby si společně připomněli fenomén, jenž ovlivnil hudební svět. Nechyběli ani český novinář a moderátor Jan Tuna, zpěvačka Genny Ciatti a zpěvák Peter Pecha, kteří si s nadšením užívali legendární hity a energie filmu. Společně přišly i „růžičky z Bachelora“, tedy Stela Tesaříková a Sabina Pšádová, které se na každé akci drží pospolu a i tentokrát si nenechaly ujít možnost připomenout si hudební ikonu.
EPiC: Elvis Presley in Concert není klasickým dokumentem ani tradičním koncertním filmem. Je filmovou oslavou hudby, charisma a fenoménu, který zásadně ovlivnil světovou kulturu. Přináší autentickou atmosféru vystoupení, která i po desetiletích dokážou vyvolat mrazení v zádech.
Cinema City uvádí film EPiC: Elvis Presley in Concert v klasickém formátu 2D i ve speciálním formátu IMAX. Vstupenky a více informací naleznete na www.cinemacity.cz nebo v aplikaci Cinema City, která je dostupná v App Storu i na Google Play.
Comment here