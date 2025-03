ZSEditorial 13

Od posledního editorialu uběhlo již několik let. I když se aktivita magazínu utlumila a řada pokusů navrátit se „zpět do sedla“ dopadla nemile, konec magazínu to stále není. V současné době se snažíme o opravu nefunkčních odkazů a propojení obsahu publikovaného na serveru zvlastnistyl.cz. Připravujeme pro vás několik comeback obsahu jakým budou tipy a reporty cestovatelských foto-výletů.

Velké životní události a změny mě doslova zahltili. Urovnání priorit a nové rozvržení obsahu po 20 letech provozu nebylo nijak lehké. A pravdou je že jsem přemýšlel zda má snaha zachytit, dokumentovat a informovat má v dnešní době ještě přínos. Zhodnocení je individuální a nechám ho tak na každém návštěvníkovi. Ať je váš závěr jakýkoli, dokud budu tak tu pro vás bude můj zvláštní styl.

V následujících 5 letech pro vás tedy plánuji postupně připojit snahy z ukončeného ZSmagazínu. Ochromení a následná stagnace, která magazín zachvátila zastavením živé produkce v důsledku bezpečnostních opatření v období pandemie se již nebudou opakovat. Nový obsah bude více zaměřen na články a příspěvky z oblasti technologií, automobilismu a pro udržení rovnováhy připravujeme více obsahu zaměřeného na životní prostředí a naše zvířecí přátele.