Co se stalo s Annou? Thriller #annaismissing o záhadném zmizení influencerky představuje trailer

Youtube, Instagram, Tiktok – všude přerušila aktivitu, ve stejný den. Co se stalo s influencerkou Annou, známou svým provokativním obsahem? Proč se na sítích tajemně odmlčela? A co s tím vším má společného otec patnáctileté Niny, která u něj v mobilu našla Anninu polonahou fotku? Na tyto a spoustu dalších otázek odpoví thriller #annaismissing, volné filmové pokračování úspěšného seriálu #martyisdead oceněného International Emmy Award 2020. Celovečerní snímek producentů Vratislava Šlajera, Jakuba Košťála, Milana Kuchynky a režiséra Pavla Soukupa do kin uvede 10. srpna společnost Aerofilms.

Trailer je omezený věkem a ke shlédnutí je pouze na YouTube.