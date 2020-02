TrutnOFF BrnoON. Legendární festival se vrací! Wakan-Tanka zazní nad novými lovišti u Sluneční řeky, která jsou pokropena krví undergroundu

Nejstarší festival svého druhu, legendární „Fotr všech festivalů“, Trutnoff, přezdívaný Český Woodstock, se vrací! Festival s neotřelou dramaturgií, ojedinělou atmosférou i historií s nádechem indiánství a odkazem k disentu, z jehož kořenů celé setkání v roce 1984 a 1987 vzniklo, vymění červenou hlínu pod horami za nivy jižní Moravy. Festival adoptovalo naše druhé největší město. Kulturní přehlídka je neodmyslitelně spjata s Václavem Havlem, který stál u jejích počátků, byl jejím pravidelným návštěvníkem a v roce 2007 zde byl také slavnostně dekorován za náčelníka. Festival ponese název TrutnOFF BrnoON a uskuteční se v tradičním „okupačním termínu“ 20. - 23. srpna 2020. Jak je z názvu patrné, známé je i místo - odehraje se na nových lovištích v lesích na březích Sun River Svratka, řečí bílých tváří: v Brně Pisárkách Na Střelnici. „Já pevně věřím, že ten festival nekončí, že přežije, že si zachová svou identitu, at bude tady, nebo jinde,“ řekl Václav Havel pro Český rozhlas. A pořadatelé okolo Martina Věcheta nyní naplňují jeho přání a odkaz.

Nová loviště u řeky mezi lesy a dobrými travami

O čem se delší dobu šeptalo, dostává reálné obrysy. Nucený odchod, ale zároveň i symbolický návrat ke kořenům. Tak by se také dal charakterizovat „comeback“ legendárního festivalu, který navštěvovaly takové kapely jako Faith No More, Iggy Pop, Patti Smith, Korn, Prodigy nebo třeba Waldemar Matuška, Eva Pilarová či Winnetou Pierre Brice a hoolywodský herec Elijah Wood alias Hobbit. Festival, na který pravidelně přijíždělo tisíce lidí ze všech koutů republiky i zahraniční, byl po dlouhodobých neshodách se starostou města radnicí vytěsněný z Trutnovska. „Samozřejmě je snaha zastavět ty pozemky okolo Bojiště,“ komentoval starosta města Adamec pro pořad Břetislava Rychlíka „Intolerance“ v České televizi změny územního plánu učiněné trutnovskou radnicí, která z většiny pozemků, kde se festival konal, udělala průmyslovou a komerční zónu.

Již dříve pořadatelé uvedli, že se rozhodovali mezi Strážnicí, Veselím nad Moravou a Brnem. „Všude vládla vstřícnost, chuť a vůle se domluvit. Hledaly se cesty, scházelo se celé kolokvium lidí. Nesrovnatelné s Trutnovem, který festival proslavil a kde je vše podřízeno libovůli a osobním antipati- ím jediného muže,“ zmínili tehdy.

Jak nový název TrutnOFF BrnoON napovídá, festival nyní adoptovalo Brno. Radní v Brně jednohlasně odsouhlasili i místo konání a magistrát tradičním pořadatelům okolo Martina Věcheta alias Geronima poskytl azyl. Slovy organizátorů „nová loviště“, která si vybrali. K přemístění festivalu se vstřícně staví i vedení Jihomoravského kraje.

„Pow-Wow se uskuteční v lesích na březích Sun River Svratka, řečí bílých tváří v Brně Pisárkách Na Střelnici,“ vybubnovávají pořadatelé legendárního festivalu. „Ta půda již byla pokropena a vykoupena krví našich kamarádu z undergroundu,” doplňuje spoluzakladatel nejstaršího festivalu TrutnOFF BrnoON František „Čuňas“ Stárek. Naráží tak na fakt, že areál brněnské Střelnice v Pisárkách je s kultovní podhorskou akcí propojen i historicky. Právě František Stárek má k rozehnanému setkání na Střelnici shromážděno i mnoho historických podkladů, se kterými chtějí pořadatelé seznámit návštěvníky a veřejnost.

Z Bojiště na Střelnici

„Jak známo, k jižní Moravě se vztahují počátky oficiálních festivalů u nás. Pezinok na Slovensku, Veselí nad Moravou, Moravský Písek, ale i mekka folklóru ve Strážnici. To všechno jsou místa, kde to začínalo. Sem se jezdilo,“ vyjmenovává místa vzniku oficiálních festivalů v tehdejším Československu zakladatel trutnovského Woodstocku Martin Věchet.

„Zatímco v roce 1984, když vznikal náš festival a StBáci pod horama rozháněli náš první pokus o nezávislý Český Woodstock, rok předtím, v roce 1983, zde na brněnské Střelnici, zmasakrovali setkání mladých lidí, kteří se sem sjeli po zakázaném oficiálním festivalu v nedalekých Žabčicích. Například Karlu Heřmanovi, brněnskému textaři a hudebníkovi z kapely Čankišou, zde komunističtí estébací a policajti rozmlátili kytaru a hudební nástroje. Někteří šli po zásahu dokonce i natvrdo sedět,“ říká Martin Věchet a dodává: „Na Střeláku se scházeli mladí lidé. Alternativní společenství i kulturní underground, kteří si žili po svém bez ohledu na režim a kterým se tehdy říkalo „závadová mládež“. Vracíme se tedy okruhem tam, kde to začínalo - mezi lesy a dobré trávy, k břehům Sun River. Z Bojiště na Střelnici! Nad místem jsme žasli a věříme, že stejně tak budou překvapeni i naši spolubojovníci.“

Jedinečný ale vytěsněný - TrutnoOFF se zapne v Brně

„Po vyhlášení pauzy před třemi lety se nám sešlo na dvacet nabídek z různých míst. O jednom jsme uvažovali i v zahraničí. Nakonec jsme se rozhodovali mezi čtyřmi místy. Všechna byla na jižní Moravě. Konečné rozhodnutí padlo na Brno, kde se myšlenka festivalu líbila minulému i současnému vedení radnice a stal se i součástí nynější koaliční smlouvy,“ uvádí k tomu dlouholetá organizátorka festivalu Eva „Lipová“ Navrátilová, která má moravské kořeny.

„Kromě vstřícnosti jsme zde našli i nová loviště pro kmenové wigwamy, která splňují naše celkem náročné představy, včetně členitosti a svažitosti terénu se stromy a úžasnou dubovou alejí, ale i řekou, která je v současných teplech darem z nebes. Nové místo předčí i naše dosavadní loviště. Ideální pro naše spiklenecké setkání a společenství,“ doplňuje s úsměvem zakladatel festivalu Martin „Geronimo“ Věchet.

Narozdíl od trutnovské radnice to jinak vidí i brněnští radní. „TrutnOFF je jedinečný festival svého druhu u nás. Nejedná se pouze o hudební festival, ale návštěvníkům nabízí také kulturně vzdělávací programy – besedy, debaty, přednášky, semináře i diskuze s osobnostmi napříč žánry. Podobná akce Brnu schází, proto by obnovený festival mohl do města přivést zcela jinou cílovou skupinu,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný v srpnu minulého roku po zasedání vedení brněnského magistrátu a jednohlasném rozhodnutí o podpoře festivalu.

Předprodej vstupenek bude zahájen během tohoto víkendu za cenu 1600 Kč tradičně na webových stránkách festivalu. A tradičně i platí, že při objednání deseti vstupenek je možné získat jedenáctou zdarma. Na konec února nebo počátek března připravují pořadatelé tiskovou konferenci, kde oznámí další podrobnosti včetně účinkujících. Představí i nová loviště a nové logo. A jedno malé velké ujištění - věrní návštěvníci, kteří na festival přijížděli z celé republiky, zahraničí ale i Brna mohou být klidní. Těšit se mohou na tradiční koncepci festivalu i svérazný program, jak jej měli rádi. Ten bude navíc obohacen o několik nových prvků.

„Já pevně věřím, že ten festival nekončí, že přežije, že si zachová svou identitu, ať bude tady, nebo jinde.“

Václav Havel, pro Český rozhlas