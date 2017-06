Sziget odstartuje Robbie Williams

https://www.youtube.com/watch?v=ymPu2PdLW3I

Organizátoři Szigetu s hrdostí oznámili novou hvězdu letošního line-upu Robbieho Williamse. Týdenní program festivalu je odkryt zatím jen z části: Florence and the Machine, Alt-J, Awolnation, Blasterjaxx, Jamie Woon a další již sice potvrdili svá vystoupení na Szigetu 2015, ale řada jmen bude v oznámena v následujících dnech. Pořadatelé chtějí letos dostát ocenění, kterého se jim dostalo za loňský ročník. Sziget již podruhé získal ocenění European Festival Awards jako nejlepší festival v nejprestižnější kategorii „Major“ (poprvé za ročník 2012). V prodeji bude pouze 25 000 denních vstupenek na Den -1. Ti, kteří si zakoupí 7 denní permanentku, si užijí celý týden na Ostrově svobody včetně ohromující show Robbieho Williamse. Prvních 10 000 denních vstupenek bude možné zakoupit za 59€, potom cena stoupne na 65€. Organizátoři očekávají, že stejně jako v uplynulém roce bude i letošní ročník vyprodaný, proto ti, kteří si tento fantastický festival nechtějí nechat ujít, by neměli s koupí vstupenek příliš otálet.Robbie Williams během své sólové kariéry prodal po celém světe více než 70 miliónů alb a získal nejvíce ocenění BRIT Awards v celé jeho historii. V roce 2010 mu cena za Mimořádný hudební přínos zajistila v pořadí již 17 sošku, kterou v této prestižní soutěži získal. Hned šestice jeho alb si drží své pozice ve stovce nejprodávanějších desek ve Velké Británii, stejně tak drží rekord v počtu prodaných vstupenek během jediného dne – bylo jich prodáno celkem 1,6 miliónu. K tomu ještě přičtěme největší open air koncert v britské historii pro 375 000 lidí (nezapomenutelné 3 noci v Knebworth v roce 2003), kdy Robbie Williams všem dokázal, že se jeho živé show zcela vyrovnají ohromujícím úspěchům jeho nahrávek. Nejnovější album ‘Swings Both Ways’ je Williamsova již jedenáctá deska, která zvítězila v britské Official Album Chart, čímž se vyrovnal králi rokenrolu Elvisi Presleymu.