Hrát na nejlepším festivalu Evropy ve stejný den jako Robbie Williams nebo Florence and the Machine. V den, kdy se v areálu pohybuje 85 000 návštěvníků. To se podaří minimálně jedné kapele z České republiky nebo Slovenska. Držitel ocenění EFA „Best Major European Festival“ za rok 2014, festival Sziget, vyhlašuje hudební soutěž „Jednou trefou na Sziget“. Vítěz této soutěže vystoupí na festivalu Sziget 2015. (Aktuální program Szigetu je zveřejněn z necelých 20%) Sziget a partneři Radio1, Rádio_FM, Roxy, Fléda a KC Dunaj připravili tříkolovou soutěž pro kapely a hudebníky z České republiky a Slovenska. Soutěž „Jednou trefou na Sziget“ zahrnuje nejen výběr odbornou porotou, ale i hlasování fanoušků a koncerty finalistů. Do soutěže se mohou přihlásit hudebníci bez jakéhokoliv omezení s jedinou podmínkou. Soutěže se mohou účastnit interpreti/tky mající trvalý pobyt v ČR nebo SR, nebo kapely s více členy splňující tuto podmínku ze 75%. „Zda se jedná o začínající talenty nebo zavedené kapely s řadou vydaných alb pro nás není důležité. Podstatné je vybrat do finálových kol kapely, která obstojí na festivalu, kde hrají ty největší mezinárodní hudební hvězdy poprocku, a který se nebojí také zařazovat vycházející hvězdy a kapely, které udávají trend.“, zástupce festivalu Sziget pro ČR a SR. Hudebníci, kteří se rozhodnou soutěže zúčastnit, zasílají v prvním kole pouze link s jednou skladbou. Vítěze z prvních kol vybere odborná porota. V druhém kole rozhodují posluchači radií a ve třetím finálovém kole celkového vítěze, který vystoupí na Sziget festivalu, vyberou návštěvníci koncertů. Finálové kolo totiž obsahuje tři koncertní večery ve třech městech. – 4.5. v Bratislavě - KC DUNAJ, 5.5. v Praze ROXY a 6.5. v Brně - FLÉDA. Rádio 1 , Rádio_FM, Full Moon, Muzikus.cz, Protisedi.cz, Musicserver.cz, Festivalguide.cz Soutěž vyhlašuje zástupce Sziget Festivalu pro Českou republiku a Slovensko– Interpreti / kapely se mohou do soutěže přihlásit nejpozději do 8. 3. 2015. Na email soutez@szigetfestival.cz musí zaslat odkaz na 1 vlastní skladbu uloženou na serveru YouTube či SoundCloud. Porota do 15. 3. 2015 vybere 6 kapel z každé země, které postoupí do 2. kola soutěže.– V druhé polovině března (tj. 16. - 31. 3. 2015) bude soutěž pokračovat v partnerských rádiích. O vítězi dané země (jeden vítěz z ČR a jeden ze SR) rozhodnou posluchači radií. Vítěze pro ČR vyberou posluchači Radia 1, vítěze Slovenska pak posluchači Radio FM a to nejpozději do 1. 4. 2015. Na základě výběru poroty bude vybrána jedna kapela, která postoupí přímo do finále.– V týdnu od 4. - 10. května čekají vybrané 3 kapely koncerty ve 3 městech – 4.5. v Bratislavě - KC DUNAJ, 5.5. v Praze ROXY a 6.5. v Brně - FLÉDA. Vítěze vyberou návštěvníci koncertu. Každý návštěvník koncertu s platnou zakoupenou vstupenkou může na daném koncertě hlasovat pro svého favorita. Hlasy jednotlivých kapel se sčítají, vítězí kapela s největším celkovým počtem hlasů ze všech odehraných koncertů. Vyhlášení vítěze soutěže proběhne v Brně v klubu Fléda.- zasílání přihlášek do 8. 3. 2015 – uzávěrka - 9. 3. - 15. 3. 2015 – porota vybere 6 kapel z každé země, které postupují do 2. kola - 16. 3. - 31. 3. 2015 – soutěž v 2.kole pokračuje v partnerských rádiích, hlasují posluchači - 1. 4. 2015 – ohlašování vítězů 2. kola - 1 vítěz z ČR, 1 ze Slovenska + 1 kapela dle výběru poroty - koncerty v květnu 2015 - 4.5. koncert v Bratislavě v KC Dunajská, 5.5. v Praze v klubu ROXY a finále 6.5. v Brně v klubu Fléda, kde bude oznámen vítěz celé soutěže