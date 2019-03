Jaká je vaše představa o snové svatbě?

Svatba je životní událost, která se většinou koná jen jedenkrát za život. Pro budoucí nevěsty znamená něco výjimečného, něco, kde mohou přeměnit své dávné sny ve skutečnost. V minulosti byly vdavky velmi jednotvárné a tradiční. Dnes už se na tradice tak moc nehledí a inspirovat se nevěsty mohou několika desítkami svatebních stylů. A aby mohly budoucí novomanželky své drahé polovičky přesvědčit o tom, že si vybrali správně, je tady již 8. ročník soutěže Souboj nevěst. Patronkami a průvodkyněmi tohoto ročníku jsou moderátorka, gamerka a blogerka Naomi Adachi a Česká Miss World 2016 Natálie Kotková. Finálový večer uvede moderátorka Tereza Tobiášová.

Hlavní výhrou pro letošní vítězku bude již tradičně svatební cesta. Tentokrát to ale nebudou klasické líbánky v exotickém ráji, ale dvanáctidenní tour po Evropě v zapůjčeném luxusním karavanu. „Každým rokem se nám hlásí více a více soutěžících, což nás neskutečně těší, protože nás přesvědčují, že to děláme správně. Do tohoto ročníku se jich přihlásilo více než 3 000,“ uvedla ředitelka soutěže Lucie Kopecká. Výherkyně si odnese na dvě desítky cen. Tentokrát to kromě svatební cesty budou šaty, boty, snubní prsteny, svatební dort, pánský oblek, taneční kurz pro páry, kurz přípravy na manželství, individuální redukční plán a další ceny potřebné k zařízení svatby.

Letošními patronkami jsou Česká Miss World 2016 Natálie Kotková a moderátorka Naomi Adachi. „Soutěžícím nevěstám bych chtěla pomoci svými zkušenostmi, dodat odvahu, sebevědomí a zkrátka jim dát jakékoliv rady, které budou při soutěži potřeba. Už máme za sebou soustředění a také odstartování hlasování na veletrhu Interbeauty a musím říct, že holky jsou úplně skvělé,“ uvedla Natálie Kotková. „Já bych chtěla nevěstám ukázat, že se nemusí stydět, ať už před kamerou nebo v životě. A že nedostatky a rozdíly jsou právě to krásné,“ dodala Naomi Adachi.

Celkem deset finalistek už dychtí po vašich hlasech a každá z nich se představí se svým konceptem svatby. Vybírat můžete mezi svatbou mysliveckou, arabskou, vikingskou, v korunách stromů, půlnoční, středomořskou, motorkářskou, pin-up, candy či hippies.