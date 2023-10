CITY COWBOYS FRANKIE & THE DEABEATS POKŘTÍ VE FUTURU NOVOU DESKU

Přesně po dvou letech přichází česko-americká kapela Frankie & The Deadbeats se svým druhým albem The Possibility That Love Is Not Enough. Na své nové nahrávce posouvá kapela svůj přístup ke country music zase o kus dál. Nástrojové obsazení je rozšířené o trubku, klavír, hammondy nebo třeba banjo, přidaly se ženské vokály a přesahy k dalším hudebním žánrům přináší ještě pestřejší obsah než prvotina The Shining. Svou druhou studiovku pokřtí Frankie & Te Deadbeats 5. října v pražském Futurum Music Baru. Vstupenky za 318 Kč jsou v prodeji na webu Futura a GoOut.cz. Vstupenky online www.futurum.musicbar.cz