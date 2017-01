Helena Třeštíková právě dokončila nový celovečerní dokument Strnadovi, příběh páru z Manželských etud míří v lednu do kin

V roce 1980 byla režisérka Helena Třeštíková oslovena Krátkým filmem ke sledování několika manželských párů od momentu jejich svatby po dobu šesti let. V roce 1986 byl dokončen první díl projektu Manželské etudy, který je základem jejího nového celovečerního dokumentu Strnadovi, jenž vstoupí do kin 19. ledna 2017. Tématem tehdejšího projektu mělo být zkoumání příčin časté rozvodovosti mladých párů. Hlavní hrdinové nového celovečerního snímku Strnadovi, rodiče pěti dětí a majitelé obchodu s nábytkem, spolu však vydrželi nejen do předchozího pokračovaní Manželské etudy po 20 letech, ale i dalších deset let, které z větší části Třeštíková opět poctivě zaznamenala na kameru. Nyní celý, nově sestříhaný příběh Strnadových zahrnující 35 let jejich života nabídne divákům jako celovečerní film pod názvem Strnadovi.



Režisérka Helena Třeštíková se svou časosběrnou metodou zaujala i ve světě, což potvrdila i Evropská filmová akademie, která v roce 2008 ocenila její časosběrný snímek René jako nejlepší evropský dokument roku. Když se režisérka v letech 1999 až 2005 ke svým hrdinům s kamerou vrátila a vznikly Manželské etudy po 20 letech, Česká televize je odvysílala za velkého diváckého zájmu. Už tehdy bylo Třeštíkové jasné, že by chtěla v natáčení s manželskými páry pokračovat. Režisérka v té době již spolupracovala s producenty Kateřinou Černou a Pavlem Strnadem z Negativu, kteří do kin postupně uvedli její filmy Marcela, René, Katka, Soukromý vesmír a naposledy snímek Mallory a společně se tak pustili i do třetího pokračování šestidílného cyklu Manželských etud. Paralelně s natáčením manželských párů, které stále ještě pokračuje, vznikl i zmiňovaný celovečerní dokument o životě Ivany a Václava Strnadových.

„Vybrat pro filmový tvar právě Strnadovy byla naše společná volba s producenty. Zdálo se nám, že v příběhu této rodiny se zrcadlí několik důležitých témat. Kromě manželských vztahů jsou to vztahy s dětmi, víra ve vlastní schopnosti a odhodlání vzít život do vlastních rukou a podnikat. A také nás zaujala jejich jedinečná schopnost to vše otevřeně a upřímně reflektovat,“ říká režisérka Helena Třeštíková. Strnadovy si hodně diváků pamatuje už z televizních filmů, možná i proto, že v Čechách není obvyklé mít pět dětí, a také díky tomu, že se hned po změně režimu v roce 1989 vrhli do podnikání a v centru Prahy si otevřeli prodejnu s nábytkem. Ne všechny děti manželů Strnadových však byly ochotné s filmaři spolupracovat, a dokonce i samotní protagonisté se v průběhu natáčení rozhodli spolupráci ukončit. „U Strnadů byla velká krize po zrušené svatbě dcery a dramatickém konfliktu rodičů. Ivana mi tehdy zavolala, že s natáčením končí. Václav naopak pokračovat chtěl. Asi půldruhého roku jsme se neviděli, emoce se uklidnily, zavolala jsem jim a s dalším natáčením souhlasili. Bylo to krásné opětovné setkání a měla jsem velkou radost, že k sobě zase našli cestu. A že ji našli i k nám,“ dodává Třeštíková.

Třetí etapa natáčení Manželských etud probíhá od roku 2009 a skončí po dlouhých osmi letech až v roce 2017. Filmaři tak v současné době točí se všemi protagonisty včetně Strnadových, výjimkou je pouze jedna z žen, která natáčení odmítla. Její muž a syn však v natáčení pokračují. Všechny díly by měly být po dokončení uvedeny v České televizi.

Nový celovečerní dokument Strnadovi vznikl v koprodukci společnosti Negativ a České televize, do kin jej uvede společnost Aerofilms. „Úroveň současných váhání a vztahových nejistot je při srovnání s protagonisty filmu Strnadovi a jejich ráznými řezy životem místy šokující. Proto je tento film mimořádnou inspirací pro všechny, kteří by chtěli milovat, ale bojí se zranění. Film Strnadovi je manuálem, jak neprováhat život a žít ho naplno, i když to někdy nepasuje. Za mě dokument roku,“ říká Jiří Šebesta z distribuční společnosti Aerofilms.

ZDROJ: TZ 4PRESS