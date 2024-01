Bohdan Sláma ve filmu Sucho rozehrává drama citů na pozadí vyprahlé krajiny, naději vkládá do mladé generace

Dva extrémní přístupy k životu a spletité mezigenerační vztahy dvou rodin zachycuje nový film ze současnosti Sucho, natočený renomovaným režisérem a šéfem Katedry režie na FAMU Bohdanem Slámou. Role dvou dominantních otců, do jejichž sousedských sporů vstoupí láska vlastních dětí, ztvárnili Martin Pechlát a Marek Daniel. Ve svém nejnovějším autorském česko-německo-slovenském filmu, jehož příběh je pevně ukotven v malebné, ale vyprahlé jihomoravské přírodní scenérii, vkládá Sláma naději do mladé generace. Tu ve filmu ztvárňují Tomas Sean Pšenička a Dorota Šlajerová. Sucho uvede do kin 15. února společnost Bontonfilm.

„V Suchu se protnou tři generace, ta nejstarší reprezentuje bezohlednost, ta nejmladší dává naději ve zvládnutí mezilidských vztahů vně i uvnitř rodin, ale i ve spojení s krajinou, v níž žijeme. Příběh sváru dvou klanů se dotýká i citlivých momentů, jako je přijmutí nemoci blízkého člověka nebo lásky v napjatých vztazích odlišně žijících sousedských rodin,“ říká režisér Bohdan Sláma. Vymezení žánrů se režisér brání, ve filmu pracuje s prvky humoru, směšností životních postojů, není to komedie, ale ani ryzí tragédie. „Je to drama lidských citů, prvky má komické i tragické. Je tam humor a je to rodinný film,“ dodává Sláma.

Zatímco Josef nutí svou ženu a děti ke svéráznému způsobu života na ostrůvku vegetace mezi monokulturními Viktorovými lány, Míra je zamilovaný do Josefovy dospívající dcery Žofky. Aby získal její sympatie, musí s otcem bojovat. Viktor navíc ve vleku svého despotického otce, kterého hraje Bolek Polívka, čelí tlaku kvůli problémům v rodinné firmě. Nejen synova revolta staví Viktora do nové situace. Také Josef zklamaný důsledky vlastních životních postojů musí leccos přehodnotit, zvlášť když jeho vzpurná dcera Žofka odjede v nejméně vhodnou dobu bez rozloučení do Berlína. Ve středu dění se tak ocitá její soused Míra, který přestože není nositelem velkých gest, v sobě chová hlubokou lásku nejen k Žofce, ale i k dospělým, jejichž problémy musí řešit.

Sucho funguje v příběhu jako metafora, promítá se do mezilidských vztahů. Ve svém novém filmu režisér dle svých slov vzdává hold i roli mateřství – lásce k dětem, ale také krajině, v níž žijeme. Hlavní ženskou roli manželky Josefa a matky tří dětí ztvárnila Magdaléna Borová, která se svou laskavou mateřskou silou snaží udržet veškeré vztahy v rovnováze i v mezní situaci. Ve filmu dále hrají Gabriela Míčová, Judit Pecháček, Marie Ludvíková, Luboš Veselý nebo Marek Taclík. Za kamerou stál Slámův letitý kolega Diviš Marek, střihačem je Jan Daňhel a architektem Jan Vlasák. Producenty snímku jsou Pavel Strnad a Petr Oukropec, kteří stojí za všemi autorským filmy režiséra včetně předchozí Báby z ledu z roku 2017 oceněné za nejlepší český film roku v rámci Českého lva.

Sucho vzniklo v koprodukci společnosti Negativ, České televize (kreativní producent Jaroslav Sedláček), německé společnosti 42film a slovenské Artilerie. Podpořil ho Státní fond kinematografie, Jihomoravský filmový nadační fond, slovenský Audiovizualny fond a německý Mitteldeutsche Medienförderung. Na natáčení v Jihomoravském kraji spolupracovala Filmová kancelář Brno.