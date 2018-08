FOTO-REPORT: Premiéra festivalu Hip Hop Žije zavítala do Prahy

Festival Hip Hop Žije, který na Slovensku navštěvují desetitisíce lidí jak jsme vás již informovali dorazil do Čech. Mimořádně úspěšný žánrový festival se konal letos poprvé také v Praze. Naše první zastávka patřila pivku a venkovní The Streets zóně. Poté jsme se přestěhovali již nadobro dovnitř. Prostor hlavní stage měl sice ještě volné místo, ale jediné co dost nepříznivě ovlivňovalo zážitek s vystoupení bylo úděsné horko a to že jsme zažil už hodně.

No hlavní stage po přestěhování z venku dovnitř zrovna vystupoval se svím rapem Sergei Barracuda s Pastorem, které můžete znát také pod zkratkou AK. Songy jako "Práce", "Zmizet" nebo "Cizí tváře" měli solidní odezvu publika a hala se postupně začala plnit. Jediné co si myslím, že pánové úplně neměli svůj den na hip hopové scéně nejsou nováčci, ale přesto jsem slyšel že do kvalitního vystoupení je co pilovat. Nikdy jsem nebyl fanda Pil C mohu říct že organizátoři se nesekli a laťku pomalu navýšili a myslím že i Sergei B. se jako host snažil víc. Oceňuji tento pomalí rozjezd i s ohledem na stále probíhající program na venkovní The Streets zóně. Majk Spirit přišel ve správně samurajské náladě, je pravda že pro mě jeho vystoupení bylo chvílemi nostalgií. Samuraj a dnes již neochvějný zástupce hudebního žánru Hip Hop otevřel podle mě hlavní program. S malou přestávkou v programu se pustil do davu EKTOR, který publikum dosti utahal na což si postěřžoval i po něm vystupující Separ. No i když to má u mě Ego schovaný a místo vystoupení celého Kontrafakt , na které jsem se nostalgicky těšil jak parchant, díky solidní historce z jejich vystoupení v roce 2004 v Karlových Verech. Zato mohu říct že staré pecky v podání Rytmuse mě také potěšil, ale nezlobte se na mě na zpoždění jsem si u pánů zvykl, no půl je přeci pořád jen půl. Organizátoři se možná trošku zhrozili když před vystoupením jedné z hlavních hvězd zahraničního ASAP Twelvyy se hala takřka vyprázdnila. Pro nás to bylo bohužel vystoupení poslední.

Rekapitulace je následující jednodení festival Hip Hop Žije solidně zahájil svou premiéru v Praze a pevně věřím že další tři zastávky budou jen lepší a i tato v sérii první dopadla povedeně.

