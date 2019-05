ANTONOVA vydává nový videoklip o problematice dnešní konzumní společnosti a života mileniálů

V pořadí druhý videoklip kapely Antonova s názvem „Karma a Vesmír“ je venku. Hudební duo Hana a Filip se tentokrát pustilo do hodně aktuálního tématu dnešní konzumní společnosti a problematiky života mileniálů.

Nový videoklip zrcadlí především stereotyp, jakým dnes žije většina mladých lidí, včetně členů samotné kapely. Ačkoliv má každý mileniál touhu se odlišit, stejně dělá to, co se zrovna považuje za nejvíc trendy – chodí na jógu, jí chleba s avokádem a kupuje si drahou kávu, přestože skoro nemá na zaplacení pronájmu a všechny své peníze utrácí za požitky, protože takhle ho to baví. Videoklip poukazuje na absurdní filozofii mladých lidí, kdy se každý snaží jít za svým snem a nepřipouštět si negativní emoce, protože ty by mohly zhoršit karmu. Nicméně taky musí platit účty. Na úkor toho pak pracují jako číšníci nebo servírky a mezitím mnohým z nich jen ujíždí vlak, protože ne každý je tak cílevědomý, jak velký je jeho sen. „V příběhu videoklipu moje postava ne moc nadšeně pracuje, aby měla z čeho žít. Kavárna je tak moc „posh“, až je vesmírná. Zároveň je její vesmírnost myšlena jako odkaz na všeovládající vesmír, o kterém se zpívá v textu,“ uvedla zpěvačka Hana Antonová. Do kavárny přichází barbershop elegán Filip a Hana mu umíchá speciální luxusní drink, jehož vesmírnost Filipa naprosto dostane. Během hovoru ukazuje Filip Haně fotky z dovolené na Bali, které fotil samozřejmě na analogový instantní fotoaparát. „Takovým detailem pro všímavé je, že oba máme nevyžehlené košile. Hana košili nosí v kavárně pouze z povinnosti, a vlastně ani nemá na žehličku. A já jí zase nežehlím proto, že jsem nošení košil viděl někde na fashion blogu pro muže, ale jinak o módě nic nevím,“ dodal Filip Anton.

Natáčení se neobešlo bez problémů. Během akce tým zradila technika a už od začátku se nestíhalo. I přesto, že celý tým prakticky dva dny nespal, videoklip nakonec dotočili bez velkých změn. Autentická je i lokace Kafe Pragovka, kde se dva mladí lidé Hana a Filip potkají. Další vesmírné scény natočilo duo a produkční tým Jáchym Belcher, Mikuláš Hrdlička a asistentka/make-up artistka Sin Sin Sinthia v ateliéru Pod Vilami. Na důkaz toho, že s přidanou pílí i mileniál dosáhne svého, použila kapela do videoklipu oblečení od úspěšných mladých návrhářek Natalie Dufkové a Princess Tiramisu.

Hana i Filip se po dlouholetém fungování v kapelách tvrdšího charakteru takzvaně utrhli, postavili si studio v obýváku a pustili se do elektronicky laděného popu s melancholickým nádechem. Jejich první singl se jmenuje Jiný kód.

Tvůrci klipu: Jáchym Belcher, Mikuláš Hrdlička

Tanečnice: Michaela Stará

Asistentka produkce/make-up: Sin Sin Sinthia

Kostýmy: Natálie Dufková a Princess Tiramisu

Lokace: Kafe Pragovka, Ateliér Pod vilami



