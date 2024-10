Sian Evans & Kosheen vystoupí na klubovém turné po České republice

LAMA LUMI přináší do české hudební scény novou vlnu electropopu v kombinaci s živou rytmikou. Ve své tvorbě propojuje synthpopové zvuky z 80. let i nejmodernější dubstepové figury se současnými popovými prvky. Syntezátorové a samplové pozadí doplňují živé bicí, klávesy a zpěv. Klíčovým elementem živých vystoupení kapely je kombinovaná světelná videoshow podporovaná neonovými a světelnými efekty. EXTENSIA, progresivní plzeňská formace, oživuje scénu svým jedinečným pojetím jungle hudby devadesátých let. Kapela staví na charakteristické rytmice tohoto žánru, kterou díky pestrému hudebnímu zázemí svých členů obohacuje o současné prvky. Výsledkem je fascinující fúze, kde se syrové jungle beaty snoubí s jemnými melodiemi a jazzovými nádechy, čímž EXTENSIA vytváří svůj nezaměnitelný zvukový podpis. Pětičlenná česká kapela ADOVANY svou autorskou hudbou a videoklipy dokázala letos zabodovat na mezinárodní scéně, získali ocenění The Band of the Year na mezinarodním festivalu v New Yorku a za klip Jako Pěna (Ordinary Guy) obdrželi hlavní filmové festivalové ceny v Londýně a Praze. Doma se letos dokázali prosadit na velké hudební festivaly a v mediích se o nich píše jako o letošním objevu na hudební scéně.