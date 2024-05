Jubilejní 5. ročník Knižních lázní v novém červnovém termínu připomene nejen Franze Kafku

Mezi hosty, jejichž čtení nebo rozhovory s nimi zařazují organizátoři do programu, budou Martin Petiška, spisovatel, dramatik, autor více než padesáti titulů přeložených do mnoha jazyků a syn Eduarda Petišky, překladatel a nakladatel Ondřej Cikán, v prosinci vyznamenaný prestižní Rakouskou státní cenou za literární překlad, spisovatelka či scenáristka a autorka knih Praskliny, Těla nebo Spiritistky Klára Vlasáková. Publicistka a autorka několika knih Judita Matyášová představí rozšířené vydání knihy s Kafkou na cestách u příležitosti sto let od Kafkovy smrti a dvě stě let výročí narození Bedřicha Smetany připomene svou poslední knihou o slavném hudebním skladateli ilustrátorka Veronika Bílková. Součástí programu bude například komentovaná Procházka po krajině mariánskolázeňské s biologem a autorem několika knih Jiřím Sádlem ve spolupráci s UNESCO nebo Společenský večer Knižních a Jazzových lázní s koncertem kapely Terne Čhave.