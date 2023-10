Elektronika mezi dvěma světy, Bratři vydávají Lost Juno.

Bratři jsou na české elektronické scéně od roku 2016. Dvojčata Jiří a Ondřej vytvořili hudební projekt, který se žánrově pohybuje mezi kombinací chytlavé taneční elektroniky, techna a ambientu. Hlavním hnacím motorem jsou Jiřím hrané živé bicí, melodické motivy a sekvence pak vytváří Ondřej na analogové a modulární syntezátory. Dva podmanivé proudy se na pódiu spojují v jeden nekompromisní tok elektrizující energie. V roce 2017 vydali Bratři EP Monster a následující rok singl Manual. Od svého vzniku v roce 2016 odehráli velké množství koncertů a festivalů, jako je např. Beseda u Bigbítu, Povaleč nebo Colours of Ostrava. Jako support se objevili např. před jmény jako Rone, Chrome Sparks, Jan Blomqvist a v březnu 2019 před Jonem Hopkinsem ve Fóru Karlín. V dubnu 2019 vydali singl a videoklip Monarch a zúčastnili se showcase festivalu Tallinn Music Week. Následovala celá řada zahraničních akcí jako je budapešťský BUSH, slovinský MENT, londýnský Sound of Vision a prestižní holandský showcase Eurosonic Noorderslag (2019 a 2020). V únoru 2020 Bratři začali spolupracovat s uznávaným německým producentem elektronické hudby Hannesem Biegerem. Tato spolupráce se promítla nejen do debutového alba Two Minds (září 2021, Multilink: https://bit.ly/twomindsTUNE), ale je k slyšení na produkci dua v roce 2022, na singlech Blocks a Silver.