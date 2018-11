Vánoční nákupy online: během největšího Black Friday v nákupní galerii Mall

Na konci října v nákupní galerii Mall.cz už lidé nakupují vánoční dárky. Jaké nové služby zajistí, aby nákupy dorazily včas? Pro osobní odběr zdarma mohou zákazníci zvolit z více než 200 výdejních míst. Nevhodné dárky se dají vrátit bez udání důvodu až do poloviny ledna. Nejnovější služba Mall Pay nabízí možnost nakoupit okamžitě a zaplatit až doma po rozbalení zboží.

Během celého listopadu internetová nákupní galerie představuje každých šest hodin desítky nových produktů za akční ceny. Díky tomu si mohou lidé obstarat všechny vánoční nákupy kdykoli chtějí. A protože Vánoce jsou především o splněných přáních, mohou lidé psát Ježíškovi o dárky pro své blízké. Z nich Mall.cz vybere 99 výherců. O tom všem je Neeejvětší Black Friday na Mall.cz

Malá rada pro pány až budou pořizovat něco pro své druhé polovičky

„Uvědomili jsme si, že pořízení vánočních dárků se pomalu stává adrenalinovým sportem, zejména je-li řeč o jediném výprodejovém Black Friday víkendu. To jsme se letos na Mall.cz rozhodli změnit. Aby si lidé mohli vybírat nejen výhodně, ale zejména v klidu, připravili jsme na celý listopad tisíce zvýhodněných nabídek, které postupně uvádíme,“ vysvětluje Tomáš Punar, Commercial Marketing Director v Mall Group a doplňuje, že nákup nekončí u platební brány: „Nedílnou součástí jsou samozřejmě i služby. Novinkami jsou letos garance vrácení zboží bez udání důvodu do poloviny ledna nebo odložená platba prostřednictvím Mall Pay.“

Mall Pay: Nakupte teď a plaťte, až si doma zboží rozbalíte.

Dobírku při on-line nakupování stále využívá až třetina Čechů a polovina Slováků. Důvodem je, že nechtějí pořizovat „zajíce v pytli“ a jsou ochotni si extra připlatit. Cílem Mall Pay je proto nabídnout zákazníkům služby šité na míru on-line služeb. Jedná se o tzv. odloženou platbu, kdy zákazník nakoupí a zaplatí i 14 dní po uskutečněném nákupu, a to bez čekání na poště a bez dalších poplatků. Díky tomu si může vybrat jen to zboží, které doopravdy chce. Typickým příkladem benefitu u této platební metody je nákup oblečení.

V souvislosti s touto službou mohou lidé využít také pojištění nákupu v rámci finančních služeb Mall Pay. Již dnes jde o prodloužení zákonné záruky o jeden, dva, nebo tři roky. Tu lze dokoupit k výrobku i zpětně, po přihlášení do služby, která platí pro nákupy na Mall.cz a dalších zapojených obchodech. Partnerem a garantem finančních služeb je ČSOB.

Nákupy na dosah ruky: Nejširší distribuční síť v ČR

Od listopadu mohou lidé využít více než 200 výdejních míst po celé České republice pro osobní odběr zboží zdarma. Vybrat si mohou jednu z 18 prodejen, nebo z více než stovky Mall Pointů (dříve Uloženek). Pro ty, kteří se nechtějí omezovat otevírací dobou je k dispozici více než sedm desítek Mall Boxů, které se v těchto dnech objevují ve všech krajským městech.

Lidé si při nákupu jednoduše vyberou v možnostech dopravy odběr v Mall Boxu, který jim lokalitou nejlépe vyhovuje. „Reagujeme na přání našich zákazníků, kteří často nemají možnost vyzvednout si zboží v přesném časovém úseku nebo v rámci otevírací doby,“ říká Ivan Vodička, ředitel pro retail Mall Group a dodává: „Navyšujeme tak počet odběrných míst téměř dvojnásobně.“

Dárky bez rizika

Častou obavou při výběru dárků je, že člověk sáhne vedle a obdarovanému se netrefí do vkusu. Díky garanci možnosti vrácení zboží bez udání důvodu až do 15. ledna 2019, jsou pro zákazníky nákupní galerie Mall tyto obavy liché. Tato služba platí pro nákupy pořízené v období od začátku listopadu do 23. prosince 2018.