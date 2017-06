Program MasterCard Balaton Sound 2014 posiluje

Již bylo prodáno všech 15 000 early bird (nejlevnějších) permanentek na MasterCard Balaton Sound a nyní už zbývá posledních 2 500 kusů permanentek za plnou cenu, takže ti, kdo si chtějí užít čtyři dny skvělého festivalu, by si měli pospíšit! (Vstupenky v síti Ticketpro nebo ZDE !!!!) Organizátoři již dříve ohlásili jména jako David Guetta, Wiz Khalifa, Alesso, Steve Angello, Martin Garrix, Rudimental, Ricardo Villalobos, Disclosure či Sven Vath. Pojďme se podívat na nově ohlášené hvězdy festivalu: Timothy Zachery Mosley, alias Timbaland , je ikonou svého oboru. Producent ověnčený Grammy, uznávaný nejvýznamějšími postavami hudebního průmyslu, který má navíc neuvěřitelný talet na skládání písní. Jeho hity jsou na nejvyšších příčkách hudebních žebříčků po celém světe. Tento velmi známý rapper a zpěvák má výjimečný styl i zvuk už více než dvacet let a jeho jméno je populární jak v moderním r’n’b, tak v mainstreamovém hip-hopu či popu. Jednou z největších senzací letošního line-upu bude bezesporu vystoupení Deep Dish , kteří se po osmi letech opět dali dohromady. Známé americké duo s íránskými kořeny Ali “Dubfire” Shirazinia a Sharam Tayebi poprvé zazářili ve světle reflektorů v 90. letech minulého století, ikonami ve svém žánru se však stali až s úderem nového milénia. Nedávno vydali svůj nový single “Quincy” a v roce 2014 vyráží na turné. Richie Hawtin je považován za jednu z nejvýraznějších postav moderní historie elektronické hudby. Inovativní a inspirující interpret techno hudby, který svým specifickým a unikátním stylem spojuje klasické tóny eletkro hudby s detroit techno. Výstřední francouzský elektronický DJ a producent Martin Solveig tvoří skvělé housové nahrávky, které roztančí každého. Jeho jméno již dlouho figuruje v seznamu TOP 100 DJ anglického měsíčníku DJ Mag, proslavil se zejména svým singlem “Hello”, který se stal hymnou mnoha večírků. Neodolatelná Rita Ora je výrazný talet se strhující charismatickou osobností. Je jednou z nejnadějnějších a nejosobitějších pop star dneška, která se s jistotou pohybuje ve vodách mainstreamové elektro hudby i R&B. Duo mladých titánů, teprve dvacetiletí bratři Alex a Chris Andre stojí za velmi úspěšným projektem DVBBS . Jejich hudba je syrová, nemilosrdně intezivní, jak ukázali v svém pravděpodobně nejznámějším singlu “Tsunami”, který má na YouTube už víc než deset miliónů shlédnutí. Thom Jongkind a Idir Makhlaf, alias Blasterjaxx , to jsou dva ambiciózní a talentovaní holandští DJ-producenti. Se svou dynamickou elektro hudbou, big room a progresivní house music jsou den ode dne populárnější. Díky tomu mají kontakt na největší jména hudebního průmyslu a dostávají pozvání na nejlepší párty, jako třeba MasterCard Balaton Sound. V následujících týdnech budou zveřejněna další jména pro MasterCard Balaton Sound 2014.