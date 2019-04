Přišlo na ně jaro! Na rande do kina IMAX vyrazili Mottlová či Decastelo

První máj, lásky čas, sice ještě nenastal, ale všude se to zase páruje. A kde jinde si užít pohodové rande lépe než v přítmí kinosálu, než na slavnostní premiéře filmu Shazam! v kině IMAX. Toho využila Bára Mottlová s přítelem, mužem roku 2016 Pepou Kůrkou, Kate Matl a Monika Leová. Jiří Paroubek se v kině ukázal snad po sto letech, a to rovnou s novým objevem! Film Shazam! je akční hraná novinka, která vznikla podle komiksů společnosti DC Comics. Vypráví příběh o tom, jak se z malého kluka může stát ze dne na den superhrdina. A ačkoliv mu je teprve 15, musí najednou zachraňovat svět.

Slavnostní premiéra znovuotevírala zrekonstruované kino Cinema City Flora za účasti českých celebrit. A nechyběla ani samotná postava Shazama! Cosplayer jako by z oka vypadl Zachary Levimu, takže se s ním všichni přítomní hned museli vyfotit. Nemohla chybět raperka Sharlota, Eva Decastelo vytáhla celou rodinku, Michal Dvořák dorazil s manželkou DJ Luccou. Jenom Petr Vojnar a Evča z Vyvolených vyrazili do kina bez partnera, ale o to víc si to prý užili.

Filmovou novinku s názvem Shazam! můžete shlédnout v multiplexech Cinema City od 4. dubna, a to ve všech formátech 2D, 3D, IMAX, 4DX, Dolby Atmos a VIP Chodov! Více informací o jednotlivých projekcích a kinech naleznete na www.cinemacity.cz.