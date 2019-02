Post Malone míří na Sziget. Festival navíc zveřejnil dalších více než dvacet nových jmen letošního programu

Jeden z nejvýznamnějších evropských festivalů odkryl trumfy a zkompletoval seznam letošních headlinerů. Hvězdnou společnost, kterou tvoří Ed Sheeran, Foo Fighters, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, The 1975 a Martin Garrix, nově rozšířil americký rapper Post Malone, jehož debutové album zlomilo rekord a překonalo v americkém žebříčku Billboard i Michaela Jacksona. V programu přibyla i spousta nových jmen, jako je James Blake, Franz Ferdinand, Tove Lo, Years & Years, Richie Hawtin a mnoho dalších. Otevírá se také příležitost pro české hudebníky, kteří se do konce února mohou přihlásit do soutěže Jednou ranou na Sziget. Kapela, která zvítězí v soutěži, získá příležitost vystoupit na festivalu, který se koná od 7. do 13. srpna v maďarské Budapešti.

Zajištění těch největších světových hvězd však není to jediné, kde Sziget festival investuje každý rok miliony. Již pošesté vyhlásil tender na umělecké instalace "Art of Freedom" s neskromným budgetem 100 000 EUR, který získají vítězné umělecké projekty. Barevnými a nápaditými instalacemi všeho druhu je pak takřka na každém kroku vyzdoben celý areál festivalu, který tak dotváří výjimečnou uměleckou atmosféru Szigetu. Přihlášku mohou poslat také čeští výtvarníci a designeři, uzávěrka je tento pátek více info https://szigetfestival.com/cz/artoffreedom

Hvězdy Szigetu

Třiadvacetiletý Post Malone je jedním z nejvýraznějších a nejúspěšnějších umělců v historii rapu. V americkém žebříčku Billboard se v sekci Top R&B a Hip-Hop Album udržel se svou debutovou nahrávkou Stoney neuvěřitelných 77 týdnů, čímž překonal i třicet čtyři let starý rekord legendární desky Thriller Michaela Jacksona. Jeho unikátní hudební styl, který snoubí prvky country, grunge, hip-hopu a R&B, mu v roce 2019 vynesl hned čtyři nominace Grammy Awards.

Na letošním předávání těchto prestižních cen se blýsknul i James Blake, vynikající zpěvák, multi-instrumentalista a producent, který bude bezesporu velkým lákadlem mnoha návštěvníků Szigetu. Přijedou také post-punkoví střelci Franz Ferdinand, roztančení Years & Years se svým typickým synth-popem, nebo třeba švédská superstar Tove Lo, která sbírá jedno ocenění za druhým. V nové várce jmen se objevila také legenda techno hudby Richie Hawtin, indie-rockoví Razorlight, kteří nedávno ohlásili comeback, elektronický mág a vokalista Elderbrook nebo experimentální rockeři Yeasayer a Son Lux. V redakci zvlastnistyl.cz naší pozornosti neunikly ani další jména například jako Protoje & The Indiggnation známí zástupce současné reggae scény nebo Masego, který je opravdu zajímavý umělec kombinující Jazz fusion, House music, Contemporary R&B, Neo soul a Funk.

Příležitost pro české talenty V programu Szigetu 2019 přibyde také kapela z České republiky. Soutěž pro české hudebníky zvaná "Jednou ranou na Sziget" dává šanci mladým talentům zahrát si na prestižním festivalu, jehož denní kapacita dosahuje 90 000 návštěvníků. V prvním kole rozhoduje odborná porota, v květnu pak bude českými fanoušky zvolena vítězná kapela, která vystoupí na pódiu jen kousek od hlavní scény plné slavných jmen. Uzávěrka přihlášek je poslední únorový den. Více informací na https://szigetfestival.com/cz/band-contest.

ZDROJ: TZ Sziget