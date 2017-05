P!INK na Szigetu

P!NK znovu míří na festival Sziget. Právě tato popová diva je prvním velkým a zvučným jménem, které jako headliner odstartuje 9. srpna sedmidenní party uprostřed Budapešti. V programu se k již ohlášeným Kasabian, Major Lazer, PJ Harvey či Alt-J navíc nově přidávají další jména jako je Wiz Khalifa, Rita Ora či The Courteeners. Z České republiky míří na Sziget Klára Výtisková se svoji kapelou Klara & The Pop. Cenově zvýhodněné vstupenky jsou k dispozici až do 31. května.

Od svého debutu v roce 2000 vydala P!nk (Alecia Moore) sedm sólových alb, prodala celosvětově přes 60 milionů nosičů, 130 milionů singlů a okolo 2,4 milionů DVD. V prestižní hitparádě Billboaard Hot 100 se objevila se 14 svými singly, z toho 4 se umístily na prvním místě. P!nk je držitelkou tří ocenění GRAMMY Awards, tří Billboard Music Awards, šesti cen MTV Video Music Awards a mnoho dalších. V roce 2013 byla vyhlášena renomovaným hudebním magazínem Billboard “Ženou roku”. S tour k jejímu albu The Truth About Love odehrála 142 koncertních show ve 13 zemích. Koncert 9.srpna na Szigetu bude zároveň jejím velkým návratem koncertní podia!

Festival Sziget se koná na rozložitém ostrově uprostřed Budapešti a je známý především díky svému pestrému programu. Na festivalu se nachází více než 50 míst s rozmanitým programem a hudba zde hraje non stop. Letošní line up nabízí jména jako Kasabian, Major Lazer, Dimitri Vegas & Like Mike, Flume, PJ Harvey, Alt-J a mnoho dalších. Na hlavním pódiu, pojmenovaném po tragicky zesnulém Danu Panaitescu, vystoupí nově Wiz Khalifa a také Rita Ora. V obřím stanu A38 se představí Alex Clare, Dimension, HER, The Courteeners a The Vaccines. Paul van Dyk a Bassjackers patří mezi další umělce, které přivítá monstrózní Arena stan.

Na Europe stage, tradiční místo, kde se představuje to nejlepší z klubové scény celé Evropy, míří z České republiky Klara & The Pop. Klára začala kariéru ve skupině Toxique v roce 2008. S úspěšnou kapelou vydala tři alba, získala Anděla v kategorii objev roku a tři nominace, včetně zpěvačky roku. V roce 2013 začala vydávat sólově singly, první Country Girl, další Survival, písnička mapující neotřele vlastní manželský život, která prorazila do radiových rotací a počítadlo shlédnutí na youtube je již na třičtvrtě miliónu. Pak přišel duet s Klářinou sestrou, píseň Home a jako poslední Forever, o mateřství a o tom jak je člověk zranitelný když intenzivně miluje. Zatím poslední videoklip, který Klára zveřejnila nese název All Night Long

Sziget nabízí permantentky sedmidenní nebo pětidenní. Koncert P!nk se odehraje v tzv. -1 den Szigetu a vstup na tento den je možný se sedmidenní permanentkou nebo se speciální jednodenní vstupenkou. Jednodenní vstupenky jsou dostupné pro každý ze sedmi dnů Szigetu. Cenově zvýhodněné vstupenky jsou k dispozici až do 31. května.