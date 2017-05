25 let Szigetu aneb 25 důvodů proč vyrazit na největší festival léta 2017

Sziget je festival na celých sedm dní a koná se na krásném zeleném ostrově uprostřed Budapešti. Skvěle organizovaná akce s nadupaným programem plným světových hvězd slaví letos 25 let. Pozor, levnější vstupenky lze získat jen do 31.5.2017. Tady je 25 důvodů proč vyrazit na jubilejní 25.ročník:

1) Oslava 25. ročníku festivalu Sziget - letos slaví Sziget jubilejní 25. ročník festivalu! Což zmanená týden trvající zábava. Sziget je festival, který nikdy nespí. Hudba, party, bary, jídlo...to všechno zde funguje 24/7. Nabitý program, kde kromě hudby najdete skvělá divadla, cirkusy, kino, přednášky, výstavy, muzea, diskuzní panely a nespočet dalšího kulturního vyžití všeho druhu.

2) Headlineři - mezi headlinery letošního programu se představí zvučná jména jako je Pink, Macklemore & Ryan Lewis, Kasabian, PJ Harvey, Wiz Khalifa, The Chainsmokers, Major Lazer a mnoho dalších.

3) Hudební hvězdy - na jednom festivalu uvidíte tolik světových hvězd pohromadě, jako nikde jinde ve střední Evropě, kromě headlinerů jsou to letos například: Alt – J, Rita Ora, Biffy Clyro, Birdy, Jamie Cullum, Rudimental a mnoho dalších.

4) PINK! - popová diva je jedním z největších lákadel festivalu, po delší době se opět vrací zpátky na pódia. V Evropě si ji můžete letos vychutnat pouze na čytřech místech a jedním z nich je právě Sziget!

5) Party na lodi – výletní lodě v centru Budapešti vám nabídnou naprosto jedinečnou přiležitost zažít party na lodi s unikátním výhledem na stovky historických budouv. Budete proplouvat pod statobylými mosty a prožijete nezapomenutelnou party na vodách Dunaje.

6) Budapešť je všude okolo - Sziget se odehrává v samém srdci Budapešti, v rámci festivalu tak můžete prozkoumat toto krásné a na historii bohaté město.

7) DJ ́s a taneční hudba - najdete tu také nejzvučnější jména EDM scény – Dimitri Vegas & Like Mike, Flume, Steve Aoki, Nervo, Paul Van Dyk a mnoho dalších, hned na několika scénách včetně obřího stanu, kde party probíhá celou noc.

8) Rozmanitost - program světových hvězd je doplněn i o hudbu napříč všemi žánry, jako jsou například Klezmatics nebo Goran Bregovič, ale také o talenty z celé Evropy. Celkově na Szigetu se odehraje více jak 1000 koncertů, vystoupení, performancí a to na 50 různých podiích a místech festivalového areálu. Line up

9) Top festival Evropy - Sziget je jeden z největších hudebních festivalů ve střední Evropě, avšak jezdí na něj lidé z více než 100 zemí celého světa. Nabízí totiž obrovské množství všech hudebních žánrů koncentrovaných na jednom místě. Denně festival navštíví až 80000 Szigeťanů a během celé doby trvání je to až 500 000. Sziget získal několikrát ocenění EFA jako nejlepší hlavní festival roku. Aftermovie 2016

10) Ostrov Svobody – Sziget je místo, které staví na první místo princip jednoty. Tento festival je mikrokosmem, státem ve státě. Je jedno, zda jste z Maďarska nebo Japonska, na Szigetu jste ve společnosti lidí z celého světa, kteří se na týden stávají obyvateli Szigetu, neboli Szigeťany.

11) Pláž na Szigetu – ideální míste, kde se zchladit v horkých letních dnech. K dispozici jsou pohodlná lehátka a koktejl bar, aby vaše festivalová letní pohoda byla kompletní. Součástí pláže je také skvělá a velmi příjemná chillout zóna, která je jako stvořená k odpočinku po prohýřené noci.

12) ALL IN ONE – na Szigetu je zkrátka všechno, na co si jen vzpomenete, a tak se po celý týden nemusíte hnout z areálu. Navíc celý festival jede non stop, tudíž máte neomezený přístup k jídlu, pití, hudbě a dalším službám.

13) Skvělý nehudební program - Sziget nabízí velmi bohatý a pestrý nehudební program!Své scény tu mají moderní cirkusy, divadla, komici, tanečníci a pouliční kejklíři z celého světa, aby vás svým uměním potěšili i pobavili.

14) Menšinové žánry - na své si přijdou i fanoušci menšinových žánrů, od klasiky, přes jazz a blues až po world music. Samozřejmostí jsou specializovaná pódia, kde si vaši oblíbenou hudbu můžete plnohodnotně užít.

15) Jídlo - na Szigetu pro vás bude připraveno kromě klasické "festivalové kuchyně" i mnoho specialit lokálních a světových, takže se můžete těšit na řadu gastronomických zážitků.

16) Sziget je pro všechny - Sziget je otevřen pro každého a nejsou zde žádné limity. Je vhodný jak pro rodiny s dětmi, které mají k dipozici vlastní speciální kemp, tak i pro hendikepované. Celý festival je bezbariérový a je zde velmi dobře o všechny postaráno.

17) Bydlení - v případě, že vám nevyhovuje bydlení v kempu, můžete se ubytovat přímo v Budapešti. Záleží, co má kdo rád. Nabídka ubytování je opravdu rozmanitá.

18) Závěrečná show s ohňostrojem -součástí Szigetu je i závěrečný mega ohňostrojza doprovodu speciálního setu dua Dimitri Vegas & Like Mike, což je jedna z nejlepších závěrečných party festivalu, které můžete zažít.

19) Art zóna a workshopy - možnost vyzkoušet si různé formy a druhy umění se zaměřením na recyklované materiály a také velké množství workshopů a kreativních dílen.

20) Art of Freedom - velkolepé instalace, barevné sochy, unikátní umělecké projekty, ohromující a úžasné vizuální efekty. Tato gigantická zařízení a světelné kompozice přispívají k unikátní atmosféře Szigetu.

21) Bezpečnost - pořadatelé každoročně zdůrazňují význam a prioritu bezpečnosti jejich návštěvníků - Szigeťanů. Tento rok se zvýší počet lidí věnující se bezpečnosti a nejviditelnější to bude u vstupu na festival. Systém "check-in" bude fungovat na stejném principu jako na letištích.

22) Prázdninová dovolená - Sziget můžete pojmout jako kompletní dovolenou. Užít si nejen hudební festival, ale také pohodu u vody, rozmanitosti historické a kosmpolitní Budapešti a v neposlední řadě i kompletní servis, který Vám Sziget nabízí. A případně hned po Szigetu vyrazit k jezeru Balaton, kde se kná festival B.My.Lake.

23) Color party – ani letos nebude každý den chybět popoulární setkání Szigeťanů před hlavním pódiem při speciálních akcích jako jsou color party, baloon party, flag party a další.

24) Sport - na Szigetu nechybí ani sportovní vyžití, v nabídce najdete adrenalinové sporty jako bungee jumping, ale jsou zde také hřiště na beach volejbal, na nohejbal a další míčové hry. Prostoru na blbnutí a aktivní odpočinek je na Szigetu opravdu hodně.

25) Luminárium - 800 metrů čtverečných velká nafukovací socha se skládá z labyrintu tunelů a inspirativních prostorných kopul, které jsou smyslným světem tekutého světla a barvy. Můžete bloudit a nechat světlo a barvy, ať si s vámi hrají!

