Pam Rabbit představuje debutový singl Try natočený v rozbouřeném Portugalsku

Pam Rabbit je textařka, zpěvačka a tanečnice street dance. V loňském roce vystupovala například jako vokalistka Mikolase Josefa na Eurovizi 2018. Nyní přichází s vlastním singlem Try, k němuž natočila videoklip v Lisabonu. Skladba vyšla 7.12. v distribuci portugalského studia LXsound.

Pam Rabbit, vlastním jménem Pamela Koky, je Arménka narozená a celoživotně žijící v Česku. V hudebním prostředí začínala jako vokalistka Mikolase Josefa, kterého doprovodila například na Eurovizi 2018 v Portugalsku. Právě tady se potkala s umělcem a hudebním producentem Joao de Carvalho, vystupujícím pod pseudonymem SoundSkillz. „Měsíc po Eurovizi jsem si koupila letenku a jela zpět do Portugalska. Spolu se SoundSkillzs jsme napsali debutový song TRY a několik dalších písniček,” dodává Pam. Na realizaci se podílel i výrazný český producent a skladatel Boris Carloff, jež s mladou hudebnicí dlouhodobě spolupracuje. „Pamela je talentovaná zpěvačka , která se kromě skvělé techniky nebojí i experimentovat. Try je výletem do světa moderního RnB s trochou nostalgického "mořského" smutku,” dodává Carloff.

Text písně je založen na metafoře šachové partie, hry při níž dochází k uvědomění, že nad soupeřem není možné vyhrát, pokud nedodržuje pravidla. „Songem bych chtěla předat sílu lidem , kteří se zasekli v nelehké životní situaci, kdy se k nim někdo nechová fér, ponižuje je a neváží si jich. Je důležité, aby znovu našli sílu zastavit tohle využívání a uvědomili si vlastní hodnotu,” komentuje Pamela poselství singlu Try. Skladba v sobě kombinuje pop a trap s prvky RnB, nechybí ani mužské autotune vokály typické pro tento žánr.

Videoklip se natáčel v Lisabonu, o jeho vytvoření se postarala sama Pam Rabbit a SoundSkillz. Náladě písně nejlépe vyhovoval podmořský svět akvária, ale také exteriéry hlavní portugalské metropole. Atmosféra klipu je podpořena dramatickým počasím, drsnými mraky a větrem. V době natáčení se Portugalsko zrovna potýkalo s nejsilnějším hurikánem za posledních 150 let.