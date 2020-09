LUCERNA MUSIC BAR OPEN AIR JDE DO FINÁLE

Letní scéna Lucerna Music Baru se blíží do finále! Posledních pět koncertních dnů v přírodním areálu na pražském Výstavišti přinese vystoupení hned sedmnácti kapel a interpretů. Můžete se těšit na Wohnout, Vypsanou fiXu, Gaia Mesiah, John Wolfhooker, téměř celý Ty Nikdy Label, Skyline, MYDY, Pipes and Pints a další. Vstupenky pořídíte na webu Lucerna Music Baru, na GoOut.cz a v síti Ticketmaster.

Středa 26. srpna bude zasvěcena rockové muzice. Večer otevře čtyřčlenná parta John Wolfhooker známá odvážným překračováním hranic hudebních žánrů a mimořádným koncertním nasazením. Poté rozbalí svou bubenickou show Roman Lomtadze, skvělý bubeník a zpěvák, který v roce 2007 vyrazil za svým hudebním snem do USA, kde momentálně působí ve Scars On Broadway, kapele Darona Malakiana, kytaristy slovutných System Of A Down. Středeční večer zakončí svým energickým setem Gaia Mesiah, ke které se v závěru setu připojí i Roman Lomtadze.

Ve čtvrtek 27. srpna se přírodní areál dočká křtu nového alba elektronické kapely Skyline. Ta vydala v pátek 21. srpna už osmou řadovou desku Electricity, o které frontman Jacob říká: „Je to asi naše nejuvolněnější deska. Možná je to tím, že vznikala tak dlouho, kdy se nic nehonilo na poslední chvíli a vybíralo se opravdu jen to, co nám přišlo dobré.“

Čtyřhodinová hiphopová live show čeká návštěvníky v pátek 28. srpna, kdy se představí téměř kompletní Ty Nikdy Label. Své rýmy a beaty představí Rest, Paulie Garand, MC Gey, Martin Matys, Idea a Boy Wonder. Vrcholem večera bude závěrečný jam, v rámci kterého se v půlhodinovém setu představí všichni rappeři společně.

Poslední prázdninová sobota bude patřit festivalu Rock for Churchill, který na Výstavišti uspořádá jednodenní akci pod názvem Rock for Churchill na výletě. „Vzhledem k protikoronavirovým omezením jsme byli nuceni letošní ročník festivalu přesunout na rok 2021. Chtěli jsme uspořádat alespoň jednodenní „malý Churchill“, který ale z nám nepochopitelných důvodů zastupitelstvo Vroutku zatrhlo. Rozhodli jsme se tedy vyrazit na výlet a uspořádat akci v rámci Lucerna Music Bar Open Air na pražském Výstavišti,“ prozrazuje důvody změny tradičního místa konání hlavní organizátor Kamil Šír. Bohatý program odstartuje už ve 14:30 a nabídne koncerty Vypsané fixy, MYDY, Pipes and Pints, Fast Food Orchestra a Prague Conspiracy. Afterparty proběhne v režii MikkiMa a DJského dua Rambo a Zadnice.

O závěr koncertní série Lucerna Music Bar Open Air se 1. září postará Wohnout. Stálice českých klubových a festivalových pódií oslavila v květnu 50 milionů zhlédnutí svého už legendárního videoklipu Svaz českých bohémů, který je v současnosti nejsledovanějším videoklipem mezi českými interprety.

Lucerna Music Bar bleskurychle zareagoval na zrušení plošného zákazu kulturních akcí a ve spolupráci s Přehrady Fest zorganizoval sérii venkovních koncertů pod hlavičkou Lucerna Music Bar Open Air. V útulném koncertním areálu pod korunami staletých stromů si návštěvníci již mohli vychutnat koncerty J.A.R., Mig 21, Monkey Business, Bena Cristovaa a spousty dalších. Program koncertní série připravil hudebním fanouškům od 23. června do 1. září více jak tři desítky koncertních večerů.

Více informací o jednotlivých koncertech, místě konání a ceny vstupenek najdete na webu openair.musicbar.cz

Kapacita areálu a bezpečnostní a hygienická pravidla jsou přizpůsobeny aktuálně platným pravidlům stanoveným Ministerstvem zdravotnictví.