FOTOREPORT: SUPER VÍKEND NA ROCK FOR CHURCHILL

Vroutek již odpočívá a uklízí po letošním vydařeném ročníku ROCK FOR CHURCHILL. Počasí přálo a tak si mohli všichni užít spoustu zábavy. Ani já jsem si nenechal ujít, možnost užít si další příjemný víkend plný hudby. V pátek jsem podlouhé době stačil i FAST FOOD ORCHESTRA. Areál festivalu se v průběhu dne a podveřera nadále plnil za doprovodu kapel VYPSANÁ FIXA, SKYLINE a INÉ KAFE. Jako večerní program, na který jsem se osobně vcelku těšil, nám organizátoři připravili hned tři lahůdky. První z nich byla belgická indie pop-rocková skupina BALTHAZAR. Francouští DUB INC nezklamali a předvedli jako vždy energií nadupaný koncert plný reggae, dancehallu, dubu či ska a rapu. O závěrečnou páteční show na hlavní stage se postarali temperamentí balkánci DUBIOZA KOLEKTIV z Bosny a Hercegoviny, kteří si pro nás připravili pořádnou porci ska, punku, reggae, elektroniky a hiphopu. Málem bych zapoměl na DJské šapito, ale na noční párty pod taktovkou PIXIE & SUKI asi těžko zapomenu.

Za to na sobotní ranní kocovinku doufám, že zapomenu co nejdříve. Do festivalového areálu jsem se rozhoupal vyrazit až na Jahmusic Lightaz s myšlenkou začít tam, kde to včera vše skončilo. Očividně nás s kocovinkou bylo po prvním bujarém dni více a tak každý stinný kout vyplnili hloučky odpočívajících návštěvníků sbírající síly na podvečerní a večerní program. K mému překvapení, Katova básnického rapu a perfektně šlapající doprovodné kapely Champion Sound si nenechalo ujít řada návštěvníků a pro mne tak dokázali, že i když hip-hop, který je v česku spíše v úpadku, má své příznivce. Za to belgitští The Sore Losers, se svými údernými a rock’n’rollem nasátými songy, měli co dělat rozproudit horkem umrtvený dav. Za to MYDY RABYCAD prokázali, že již mají silnou fanouškovskou základnu a pozvat je podruhé v řadě nebyl špatný tah organizatorů. Rozpálený dav schladili hasiči pořádnou sprchou. Monkey Business pak zahráli nové pecky i tradiční hity a Matěje Ruperta návštěvníci rozpálili až k malé strip show. Před vystoupením Nekky pocházející z Nigérie, návštěvníci zapálili svíčky pro děti v Africe spolu s nadačnín fondem Světlo pro svět, který v průběhu festivalu návštěvníci podpořili více jak 45 tisíc korunami.

Na vystoupení nigerijské zpěvačky a písničkářky Nneky, jsem byl opravdu zvědavý. Poprvé, když jsem jí měl možnost vidět na 27. ročníku německého reggae festivalu SUMMERJAM, jsem byl doslova uchvácen, o rok později uchvátila návštěvníky Sziget festivalu. Nemohu si proto pomoct, ale mám pocit, že to tentokrát nebylo úplně ono. Nevím, zda za to mohlo větší pódium, kotel, který už se těšil na závěrečný hřeb večera a nebo jen mé nesplněné očekávání. Za to pouliční australský umělec DUB FX, který nemá ve světě konkurenci zahrál jak staré, tak nové pecky. Udělal tak nejen mě opravdu velkou radost, ale hlavně suprově připravil kotel pro partu MODESTEP. Tahle londýnská čtyřka uzavřela sobotní program hlavní stage jak je na ROCK FOR CHURCHILL již tradicí ve velkém stylu.

