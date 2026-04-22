Silné příběhy, aktuální témata a knihy, které otevírají důležité rozhovory

Na knižní trh přichází pětice titulů, které spojuje silný lidský rozměr, aktuálnost témat i schopnost otevírat otázky, o nichž se často nemluví dost nahlas. Nové knihy nakladatelství nastole se věnují ženským osudům za mřížemi, současnému mužství, zkušenosti se ztrátou blízké osoby i vážnou nemocí a také porozumění mezi generacemi.
Vedle jednotlivých titulů zároveň vzniká i nová řada Odrazit se, postavená na pravdivých příbězích lidí, kteří prošli těžkým obdobím a našli cestu, jak jít dál. Každá z knih přináší jiný pohled i jinou zkušenost, všechny ale spojuje autenticita, otevřenost a snaha nabídnout čtenářům nejen silný čtenářský zážitek, ale i hlubší porozumění dnešnímu světu.
Kniha Po Marice přináší dojemný a upřímný příběh muže, který přišel o svou životní lásku, ale neztratil víru v život. Jiří Kuča, spolutvůrce blogu My Kitchen Story, v ní otevřeně vypráví o ztrátě své ženy Mariky, která podlehla rakovině, i o tom, jak se s jejich dvěma malými syny učí žít dál. Společně s novinářkou a přítelkyní Darinou Křivánkovou odkrývá cestu plnou bolesti, lásky, vzpomínek i nových začátků. Výsledkem je silné svědectví o tom, že i po největší ztrátě může zůstat světlo – v dětech, v naději i v odvaze jít dál.
Titul To ještě nevíš přináší otevřenou a dojemnou zpověď Štěpánky Fefferové, známé bookstagramerky z profilu Tady je Štěpánčino, která ve své knize popisuje osobní zkušenost s rakovinou. Upřímně a bez příkras píše o tom, jak nemoc zasáhla její tělo, psychiku, partnerský vztah, rodinu, každodennost i finanční jistoty. Kniha je svědectvím o strachu, naději a odvaze jít dál i v okamžiku, kdy se člověku promění celý svět. Zároveň otevírá prostor pro hlasité pojmenování toho, co se za slovem „rakovina“ často skrývá a co bývá pro okolí neviditelné.
Kniha rozhovorů Kriminálnice Gabriely Slovákové s ženami ve výkonu trestu nabídne unikátní pohled do prostředí, které většina společnosti zná jen zprostředkovaně. Gabriela Slováková, jedna z nejvýraznějších osobností českého vězeňství a trestní politiky, v ní otevírá silné, někdy zneklidňující, ale zároveň hluboce lidské příběhy žen, které se ocitly za mřížemi. Čtenáři nahlédnou nejen do jejich minulosti, motivací a osobních selhání, ale také do možností změny, sebereflexe a života po návratu na svobodu. Kniha zároveň přináší širší vhled do fungování českého vězeňství a probační služby, doplněný o autentické rozhovory a fotografie žen.
Kniha Pro muže otevírá aktuální a citlivé téma toho, co znamená být mužem v roce 2025. Je dnešní mužství o síle, nebo o citlivosti? O výkonu, nebo o schopnosti přiznat si slabost? Publikace se věnuje tématům otcovství, duševního zdraví, vztahů, víry i tlaku na úspěch a každé z nich nahlíží skrze osobní příběhy výrazných mužských osobností, jako jsou například Karel Kovy Kovář nebo Ladislav Zibura. Hlasy mužů doplňuje citlivý ženský pohled Pavlíny Louženské, zkušenost psycholožky i autorské úvahy Václava Roučka. Výsledkem není návod ani příručka, ale otevřená, současná a čtivá kniha pro každého, kdo chce lépe porozumět dnešní mužské duši.
Kniha Generační konflikt se zaměřuje na téma, které se dnes dotýká rodin, škol, pracovišť i běžných mezilidských vztahů. Ukazuje, proč si mladší a starší generace často nerozumějí, a nabízí srozumitelný, praktický i vtipný pohled na rozdílné hodnoty, jazyk, technologie i očekávání. Publikace vznikla z úspěšného podcastu HN autorů Veroniky Capákové a Petra Honzejka, staví na střetu dvou autorů z různých generací, jejich dialozích, glosách a komentářích doplněných expertními vstupy. Silnou stránkou knihy je i generační slovník a schopnost podat aktuální téma čtivě, bez akademické strojenosti a srozumitelně napříč věkem.
