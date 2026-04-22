Hvězda Michaela Jacksona nikdy nezhasla a jeho příběh znovu ožívá

Hudba, která změnila svět. Ikona, která definovala generace. A příběh, který nepřestává fascinovat. Slavnostní premiéra očekávaného životopisného filmu Michael přinesla do pražského kina IMAX večer plný emocí, nostalgie i obdivu k jednomu z největších hudebních umělců všech dob, Michaelu Jacksonovi. První projekci si nenechali ujít fanoušci napříč generacemi, kteří dorazili vzdát hold králi popu a znovu si připomenout jeho výjimečný odkaz.
Večer přilákal také řadu VIP hostů, pro které Michael Jackson jistě byl a stále je osobní i profesní inspirací. Dorazili například zpěváci Marian Vojtko, dlouholetá stálice české muzikálové scény. Jan Bendig, který je výraznou osobností mladší generace s nezaměnitelným hlasem, či Heidi Janků, která patří k ikonám domácí popové hudby. Mezi hosty nechyběla ani moderátorka a bývalá miss Iveta Lutovská nebo herečka Dana Morávková s manželem, známá nejen ze seriálů, ale i divadelních prken.
Premiéru si nenechali ujít ani modelka a zpěvačka Jitka Boho, herec a zpěvák Jan Kříž. Nebo producent a manažer Janis Sidovský, který dorazil po boku zpěváka Pavla Vítka. Na červeném koberci se objevila také Andrea Pomeje s partnerem. Z mladé generaci vycházejících hvězd dorazila zpěvačka Dominika Hašková, herec Oskar Hes nebo zpěvačka Pam Rabbit. Muzikálová zpěvačka Linda Finková se syny nebo fitness trenérka a propagátorka zdravého životního stylu Hanka Kynychová. Premiéra se tak nesla nejen v duchu filmu, ale i osobních vzpomínek.
Film Michael mapuje cestu Michaela Jacksona od jeho prvních hudebních kroků až po status globální ikony. Nabízí intimní i velkolepý pohled na jeho tvorbu, osobní život i tlak, který přichází ruku v ruce s nevídanou slávou. Diváci se mohou těšit na ikonické momenty jeho kariéry, slavné hudební výstupy i zákulisí vzniku hitů, které se nesmazatelně zapsaly do historie populární hudby. Snímek ukazuje nejen génia na pódiu, ale i člověka, který toužil po svobodě, uznání a pochopení.
