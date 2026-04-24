Producenti z Bionautu chystají film o Emě Destinnové i dokument o kapele Lunetic a posilují svůj distribuční label Zero Gravity

Producent Vratislav Šlajer z Bionautu chystá se svým týmem nový celovečerní film režisérky Natálie Císařovské (Její tělo) o operní divě Emě Destinnové s názvem Její hlas. Připravuje i celovečerní dokument a miniserii o prvním ikonickém českém boybandu Lunetic, historické drama s prvky fantasy v režii Marka Najbrta Divoký hon či dobrodružnou komedii o cestování časem Vládci času. Aktivní je také nová distribuční společnost Bionautu s názvem Zero Gravity zaměřená na žánrový, autorský a animovaný film. Ta do kin brzy uvede například celovečerní hrané snímky Fatherland, z letošní hlavní soutěže v Cannes, či historický snímek Rose, oba s herečkou Sandrou Hüller známou z Anatomie pádu či Zóny zájmu. Dále psychologický thriller Hodnej polského režiséra Jana Komasy (nominace na Oscara Corpus Cristi) se Stephenem Grahamem (Adolescent) nebo animovaný snímek Malá Amélie (nominace Zlatý glóbus a evropský Oscar) o malé dívce narozené v Japonsku. Do kin 23. dubna vstupuje mezinárodní kritikou vyzdvihovaný celovečerní dokument Zlatá vařečka režiséra Constantinea Costiho o světovém šampionátu ve vaření ovesné kaše.
Divoký hon vznikne v koprodukci tří zemí – Česka, Slovenska a Polska, v posledních dvou má Bionaut i sesterské producentské společnosti. Na Slovensku je to společnost Raketa, kterou vede producent a režisér Lukáš Hanulák, v Polsku pak společnost Kosmonaut s režisérem Janem Komasou. Pro strhující drama o hladovějící vesnici Divoký hon, která obětuje novorozeně nadpřirozeným bytostem, s rozpočtem 70 milionů, má na Barrandově vzniknout velká dekorace. Skrz hledáček kamery se do minulosti nakoukne v dobrodružné komedii Vládci času pro celou rodinu. Tento celovečerní film o cestování v čase bude distribuovat Bioscop a točit se začne v průběhu letošního léta. Druhý film režisérky Natálie Císařovské Její hlas bude neotřelým portrétem světoznámé české sopranistky Emy Destinnové, která ovládala vše – hlas, tělo, publikum, kromě jediného: vlastního srdce. Snímek podle scénáře Hany Wlodarczykové je plánován pro uvedení do kin v roce 2028 u příležitosti 150. narození této slavné operní pěvkyně. Komediální seriál Slyšela jsem Lunetic a celovečerní dokument Mánie Lunetic o stejnojmenné kapele na pozadí divokých devadesátek tematicky navážou na úspěšný celovečerní dokument z dílny Bionautu PSH Nekonečný příběh. A podle úspěšného blogu anonymní autorky, který se dočkal ceněného knižního i divadelního zpracování, vznikne v Bionautu celovečerní film Žena filmového kritika v režii Milana Šteindlera. V Bionautu se vyvíjí i druhá série úspěšného politického thrilleru Moloch 2 s Miroslavem Donutilem v hlavní roli pro CANAL+. Pro televizi Nova Bionaut chystá také pokračování úspěšného mysteriózního seriálu Záhadné případy 2 opět s Miroslavem Donutilem, Martinem Donutilem a Sárou Donutilovou.
„Po pětadvaceti letech má Bionaut silné zázemí ve vývoji, výrobě a nově distribuci. Sázíme na mezinárodní spolupráci, tvůrčí originalitu a talent, nezávislost a různorodost pohledů na svět. A hlavně věříme divákům. Bionaut se snaží spojovat ty nejlepší tvůrce ze střední Evropy a dávat jim příležitost vyprávět autentické příběhy pro mezinárodní publikum. Společně tvoříme planetu Bionaut,“ říká producent a ředitel společnosti Vratislav Šlajer. Společnost Bionaut působí v audiovizuálním průmyslu od roku 1999, zabývá se výrobou hraných, dokumentárních a animovaných filmů a televizních seriálů i podcastů. Na svém kontě má první International Emmy Award pro Českou republiku za osmidílný thrillerový seriál #martyisdead, festivalová ocenění a účasti projektů po celém světě, řadu nominací a cen na Českého lva či tuzemské Ceny filmové kritiky.
V roce 2025 vznikl v Bionautu distribuční label Zero Gravity, který se profiluje jako kurátorská značka zaměřená na tři zcela unikátní linie: silný autorský film, „elevated“ žánr a současnou animaci – a to jak evropskou, tak japonské anime. „V českém distribučním prostředí neexistuje žádná jiná firma, která by vědomě a soustavně pracovala se všemi třemi těmito proudy naráz a propojovala je do ucelené dramaturgie. Ročně plánujeme do kin uvádět zhruba deset až dvanáct titulů s následnou distribucí na VOD platformách a uvedením v televizním vysílání. Vedle klasické kinodistribuce klademe důraz na event cinema, budování komunit, které film propojují s konkrétním publikem,“ říká Štefan Cima ze Zero Gravity. Hned první rok své existence tento label distribuoval animovaný film Arco, který získal hlavní cenu na nejvýznamnějším festivalu animovaného filmu v Annecy. Arco byl nominován i na Oscara, Zlatý glóbus a BAFTU. Do českých kin tento label uvedl i dánsko-polské drama Dívka s jehlicí nebo norský body horror Ošklivá sestra, oba snímky byly nominované na Oscary.
Aktuálně přichází Zero Gravity s dalšími mezinárodními distribučními highlighty, mezi nimi s polsko- německou road movie Fatherland jednoho z největších žijících evropských filmařů Pawla Pawlikowskiho (Ida, Studená Válka), který diváci brzy uvidí ve světové premiéře v hlavní soutěži v Cannes. Dále uvede do kin rakousko-německý historický film režiséra Markuse Schleinzera, bývalého spolupracovníka Michaela Hanekeho, s názvem Rose, který je zasazený do Německa v 17. století v době třicetileté války. Oba tyto snímky spojuje současná filmová hvězda oceněná například Stříbrným medvědem z letošního Berlinale Sandra Hüller. Bionaut dlouhodobě spolupracuje v Polsku se sesterskou společností Kosmonaut režiséra Jana Komasy, Zero Gravity bude v České republice distribuovat jeho první anglicky mluvený film, psychologický polsko-britský thriller Hodnej (Good Boy). Snímky Rose i Hodnej uvidí čeští diváci v kinech už letos na podzim. Do tuzemských kin se chystá také japonský animovaný film ChaO vloni oceněný v Annecy Cenou poroty. Zero Gravity distribuuje i minoritní na koprodukce Bionautu, jako je například letos v Sundance za režii oceněný film Rozvod za časů války v koprodukci zemí Litva, Česká republika, Lucembursko a Irsko. Je i koproducentem snímku Únos prezidenta (Finsko, ČR, Nizozemsko, Estonsko) natáčeného kompletně v České republice. Snímek inspirovaný reálnou událostí z října 1930, kdy se skupina opilých důstojníků finské armády rozhodla unést prvního prezidenta Finska, režíroval Samuli Valkama. Společnost Bionaut také celé natáčení servisovala.
