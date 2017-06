FOTOREPORT: Pražský výběr vstává z mrtvých, Movits! zakončují první den

Letošní 14. ročník festivalu Rock for Churchill ve Vroutku u Podbořan, který pro vás naše redakce už mnoho let reportuje, jsme si nemohli nechat ujít.Krom Pražského výběru, který tento festival poctil jedním z posledních vystoupení tohoto roku, byla možnost skouknout energetickou show španělských Che Sudaka nebo Movits! ze Švédska. O členech Pražského výběru si člověk lehce pomyslí, že to jsou už jen důchodci. Pro mladší generaci vlastně skoro neznámí, pro první řady fanoušků jsou právě oni ti průkopníci a tvůrci hudby v České republice. Pro mě osobně, nezapomenutelný zážitek vidět "znovuzrozený underground", tehdá vlastně nenáviděný a zakázaný. V již chladnějších hodinách rozproudila krev fandů Che Sudaka, jejich typický španělský temperament ohřál prostor před stage. Posledním vystoupením tohoto dne byli Movits!, kombinace různých hudebních stylů okořeněná jakousi švédskou nesrozumitelnou hatmatilkou, teda aspoň pro většinu lidí.