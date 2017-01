FOTOREPORT: Festival Sziget 2016 plný zábavy

Bezesporu jedním z nějvětších, kulturně a žánrově nejnabytějších festivalů je maďarský festival Sziget. Každoročně pořádaný na ostrově v Dunaji, nedaleko centra hlavního města Budapešti. Letošní 24. ročník, který proběhl 10. – 17. srpna, navštívilo 496 000 návštěvníků a nový rekord návštěvnosti je jasným důkazem, že se každý rok Sziget festival stále překonává.

Každoročně jsme se měli možnost přesvědčit se o velmi kvalitním doprovodném programu. Pokud by vás tedy nezajímala některá z kapel na hlavní stage nebo se nechcete mačkat ve velkém počtu lidí, který koncert vidět chtějí, můžete navštívit řadu jiných stage. My jsme si v letošním roce například oblíbili opět World a Volt stage. Když vás přestane bavit hudba, můžete si třeba zasportovat, hladovci a lidé milující dobré jídlo a pití mají možnost přijít si na své v nespočetném množství stánků s různými jídly či drinky z řad mnoha zemí, vše na jednom místě. Program cirkusových stanů, který se těší dlouhodobě ze své oblíbenosti se opět rozrostl a v letošním roce tak přibyl rovnou další stan. Rozhodnutí, zda jít na kapelu nebo na kvalitní silovou akrobacii se zajímavou choreografií, opravdu nebylo jednoduché. Každý den jste si měli možnost užít speciální párty- nás nejvíce za roky navštěvování Szigetu baví vlajková a color party. Můžete si vyzkoušet i nějaký z mnoha nabízených workshopů a místo, abyste si trička či kabelky zakoupili, si je právě v těchto stáncích sami můžete vyrobit. Zacvičit si jógu, zatančit s černochy nebo se vyblbnout na slackline, to vše za vynikající hudby a v přijemném prostředí- nejen to je Sziget festival.

Report obsahuje divadelní vystoupení a krom zajímavých míst a zákoutí Ostrova svobody i vystoupení řady kapel. A již teď doporučujeme zvážit zda si neudělat čas na jubilejní 25. ročník festivalu Sziget, který se bude konat 9.-16. srpna 2017.

FOTOREPORT: LUCIE HRUŠKOVÁ