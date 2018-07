FOTO-REPORT: Točník má za sebou první zastávku putovního festivalu HRADY CZ

Obec Točník jsme v rámci redakce navštívili již tolikrát že mi někdy přijde jako vracet se vždy na začátek a mám možnost tak zavzpomínat jak na doby kdy jsme s dřívějšími redaktory ještě stopovali nebo jsme se jinak všemožně dopravovaly. Velmi podobné to je i s první zastávkou festivalu Hrady CZ, který má již tradičně svou první zastávku nedaleko hradu Točník a za ty roky se nejen rozrostl ve velmi příjemný festival který opravdu svým návštěvníkům nabízí plný servis a umožňuje tak příjemné prožití začínajících prázdnin a tím období letních dovolených. Každoročně je vidět posun kupředu a v letošním roce jsem byl mile překvapen z doprovodných aktivit, které nabízeli partneři festivalu až po nové kempy, které dokazují že organizátoři festival Hrady CZ myslí i na ty nejnáročnější.

V letošním roce jsem některé reporty pojal jinak a ani tentokráte tomu není jinak. Pátek jsem vynechal a očekávám že mě tak donutí si udělat ještě výlet na jinou zastávku festivalu a krásně odpočatý po pracovním týdnu jsem si jel užít sobotní program. Vše šlo podle plánu a tak jsem se mohl podívat na noví vítr české scény který mě potěšil. Nejprve své kvality potvrdily kluci z kapely Slza, která se proslavila v roce 2014 hitem „Lhůta záruční“. Jsem zvědav kam kapela poroste již teď si zpěvák kapely skvěle rozumí s publikem, možná vystoupení kladně hodnotím i díky pozitivní energii z kapely přímo sršící. O rok dříve své drápky na české popové scéně začala zasekávat Lenny. Lenka má opravdu příjemně nakřáplí hlas s kterým u mě má plusový bod sice hned na začátek ale potěšilo mě že na živo to zní ještě lépe, no a energie holce také opravdu nechybí. Bez mučení se přiznám že vystoupení Vypsané fixy jsem strávil spíše v zóně s občerstvením. Posledním koho jsem zařadil do reportu z letošní zastávky na Točníku jsou Hentai corporation, jejich vystoupení jsem popravdě ještě naživo neviděl a před setkáním na hlavní stage festivalu Poland Rock Festival jsem chtěl mít nějaké srovnání. Zatím jsem připraven na pěknou thrash metal rock 'n' rollovou divočinu.

FOTOREPORT: