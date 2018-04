FOTO-REPORT: Cyrano v Buffalu v podání divadelního souboru Jirásek Nejdek

Již dlouhé roky jsme vám nepřinesly žádný foto-report z prostředí divadla a tak je nejvyžší čas tomu udělat nápravu. Náš fotoreport je z městského důmu kultury Sokolov, kde vystoupil 6. dubna divadelní soubor Jirasek z nejdku s komedii amerického dramatika Kena Ludviga z divadelního prostředí s názvem Cyrano v Buffalu.

Hra se odehrávala v prostředí divadelní společnosti, která už má své nejlepší léta za sebou a potýká se s uměleckými, personálními a finančními potížemi. Ale jeden telefon pro hlavní aktéry všechno zméní. Možnost filmování v Hollywoodu, v atraktivních rolích, by znamenala záchranu i osvěžení blednoucí slávy. Místo toho se jak to i v životě bývá situace se místo toho komplikuj, díky nevyjasněným osobním vztahům a nedorozumění. Úpěnlivá snaha zachránit, co se dá, jenom situaci zhoršuje. Jak říká jedna postava: "Vypadá to tam jak v blázinci, když mají dozorci volno". Ken Ludwig tak ukazuje, že navzdory všemu existují v životě city, které jsou důležitější než všechno ostatní.

Promě hra byla zajímavým oživením kulturního programu a přesvědčením o skutečnosti že divadlo má v životě člověka svůj význam a mělo by mít i prostor v časovém rozvrhu každého z nás. Závěrem pochválím výkon divadelního souboru Jirásek Nejdek a nechám se vás podívat na pár momentů.