FOTO-REPORT: Čtvrtý den a pro redakci i závěr reportu z letošního Balatno Sounds

Poslední den na balatonu jsem vám nastínil v předešlém fotoreportu, kde jsem úplně zapomněl na focení českých a Slovenských návštěvníků Balaton Sounds, kteří se byli schopni sejít již tradičně v 16:00 před hlavním pódiem. Sobotní den byl i prvním plně vyprodaným a proto jsem si dovolil užít vystoupenív pohodlí VIP zóny a popravdě si myslím že by si zasloužil nějaký pozdější čas. Takhle natřískáno jsem na druhého vystupujícího ještě neviděl. Hned navazující vystoupenínemělo o moc menší návštěvnost, ale už jsem se odvážil prodírat davem i pro nějaké ty fotky. Energické duorozjelo svůj set hned od začátku naplno a jejich hudba nenechala nikoho jen tak stát. Pokud někoho zajímá jak to tedy nakonec dopadlo s vystoupením ala, konečně nevím zda mu tentokrát sedl host a nebo pořídil správný materiál, ale to je všeho všudy jedno a ano konečně mu to hrálo.