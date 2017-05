Festival Trnkobraní letos slaví 50 let a oznamuje kompletní line-up, narozeniny oslaví společně s kapelou Elán

Kompletní hudební program letošního jubilejního 50. ročníku oznamuje hudebně-švestkový festival Vizovické Trnkobraní, který se koná v pátek a sobotu 18. a 19. srpna v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích nedaleko Zlína. Své letošní jubileum festival oslaví spolu s hlavním interpretem, kapelou Elán. Ta je letošním rokem zase jubilejních padesát let na scéně a Trnkobraní si vybrala jako zcela exkluzivní festivalovou zastávku v rámci svých letních vystoupení. Návštěvníci se dále mohou těšit na zpěváky Tomáše Kluse a Michala Hrůzu, zpěvačky Katarínu Knechtovou a Lenny, kapely No Name, Mandrage, Tři sestry, Mňága a Žďorp a další skupiny a interprety. Trnkobraní vychází vstříc přáním návštěvníků a zcela nově nabídne ubytování v komfortních a hlídaných VIP kempech.

Legendární skupina Elán se na Trnkobraní návštěvníkům představí ve dvouhodinovém sobotním vystoupení s velkou LED projekcí a světelnou show, to vše samozřejmě poslouží coby kulisa k sérii megahitů kapely. A proč se organizátoři Trnkobraní rozhodli oslovit pro letošní ročník zrovna legendární slovenské rockery? "Kapela Elán má za sebou podobnou historii a muzikantský příběh jako festival Vizovické Trnkobraní, který probíhá již padesát let na hranicích Moravy a Slovenska, zažil v minulosti řadu vrcholů i pádů a podařilo se mu překonat mnohé peripetie," říká organizátor Michal Šesták. "Eláni za svou historii zase naplnily stovky hal a stadiónů bývalého Československa, současně jim v jednu chvíli hrozil i nečekaný konec kariéry a v čase letošního Trnkobraní zahájí svoji padesátou hudební sezónu. K oslavám padesátin Trnkobraní se tak více než symbolicky hodí," dodává Šesták. Na Trnkobraní dále vystoupí kromě dalších kapel například Slza, Gazdina Roba, Citron, Zoči Voči, Thom Artway nebo O5 a Radeček včetně lokálního Fleretu a Kosovců. Na vystoupení na Trnkobraní se těší i samotní "Eláni". "Koncert na Trnkobraní pro nás bude vlastně setkáním se spoustou kamarádů – našich posluchačů," shodují se členové kapely. A jaký vztah má kapela k vizovickým pálenkám, ochutnala už z místní produkce nějaké? "Dal jsem si hruškovici, tu mám nejradši. Byla dobrá!" směje se Jožo Ráž. Chybět na Trnkobraní letos samozřejmě nebude oblíbená soutěž v pojídání švestkových knedlíků otevřená široké veřejnosti, ta letos proběhne v sobotu ve 13.15 hodin, stejně jako vyhlášení vítězů tradičního Jelínkova koštu. Organizátoři i letos dali příležitost mladým začínajícím kapelám. V rámci soutěže Zahraj si s kapelou na Trnkobraní, která probíhá na facebooku Trnkobraní a v těchto dnech vrcholí, může jedna z přihlášených skupin vyhrát možnost objevit se v hudební části hlavního programu Trnkobraní. Návštěvníci se mohou těšit také na doprovodný program zahrnující filmové projekce, divadelní představení, taneční vystoupení folklorních souborů a aktivity pro děti. Ve festivalovém areálu bude opět možné ochutnat ovocné knedlíky vyráběné téměř ze všech druhů ovoce, ze kterých likérka Rudolf Jelínek pálí své destiláty, nebo navštívit muzeum slivovice. Jako festivalový dárek pro návštěvníky festivalu si organizátoři připravili kromě klasického stanového městečka se stanováním zdarma také festivalový VIP kemp, který ocení především ti, kdo za rozumný poplatek požadují nadstandardní festivalové ubytovací služby. VIP kemp bude bezpečný, oplocený, hlídaný a osvětlený prostor s nonstop recepcí a úschovnou, možností dobití telefonů, občerstvením, sprchami s teplou vodou, umývárnami a sociálním zařízením s pravidelným úklidovým servisem.

Vstupenky na Trnkobraní lze ještě do 31. května zakoupit za sníženou cenu na oba dny za 730 korun, s VIP kempem za 950 korun, 350 korun na pátek a 480 korun na sobotu, VIP kemp na dva dny pak za 250 korun, do dne před akcí na oba dny za 820 korun, 1090 s VIP kempem, 400 na pátek, 520 na sobotu a VIP kemp na dva dny za 300 korun. Na místě pak bude permanentka stát 890 korun, s VIP kempem 1200 korun, páteční vstup 450 korun, sobotní 590 korun a VIP kemp na dva dny 350 korun. Připraveny jsou slevy pro děti různých věkových kategorií, seniory a ZTP/P. Více na www.trnkobrani.cz

Interpreti na letošním 50. Vizovickém Trnkobraní: Jelen, No Name, Tomáš Klus, Mandrage, Thom Artway, Hodiny, Citron, Mňága a Žďorp, Gazdina Roba, Slza, Rybičky 48, Visací zámek, Michal Hrůza, Tři sestry, Elán, Poetika, Zoči Voči, O5 a Radeček, Katarína Knechtová, Lenny, Fleret, Kosovci