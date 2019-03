Festival Sziget představil všechny headlinery. Seznam doplňují rockoví The National.

The National jsou headlinery letošního sobotního večera festivalu Sziget. Na Ostrov svobody v Budapešti míří také Tom Odell a dvacítka dalších kapel a interpretů. Doplní více než zajímavý seznam letošního festivalového programu, který trvá sedm dní, a to od 7. do 13. srpna. Sziget pro letošek představil hvězdná jména, jako jsou Ed Sheeran, Foo Fighters, Post Malone, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, The 1975, Martin Garrix a řada dalších. Oznámení nových jmen přišlo těsně před zdražením vstupenek, jejich cena se zvedá ve čtvrtek 7.3. ve 12:00.

The National na Szigetu

The National patří mezi historicky nejúspěšnější a nejrespektovanější americké hudební skupiny. Na svém kontě mají sedm alb a legendární magazín NME zařadil hned čtyři z nich na seznam TOP 500 alb všech dob. Pětičlenná formace vytváří emotivní skladby melancholického indie art-rocku a získala řadu ocenění, mezi kterými ční například Grammy v roce 2017. The National se na Szigetu 2019 představí jako hlavní hvězda v sobotu 10. srpna. K letošnímu programu Ostrova svobody se připojuje Mura Masa, držitel Grammy za elektronickou hudbu, a nejen fanoušci si vysoko cení jeho hudebních spoluprací s řadou světových hvězd. Na festival opět dorazí miláček dámského publika zpěvák Tom Odell, který se dokázal prosadit díky nezaměnitelnému hlasu a poetický skladbám, které si doprovází na piano.

Nejen hlavní scénou dokáže Sziget uhranout

Program Szigetu 2019 vyšperkuje také člen britské hudební smetánky a bývalý člen kapel The Smiths a The Cribs, kytarista Johnny Marr. Nebude chybět ani vycházející anglická hvězda Grace Carter, která v roce 2018 vydala debutové EP a prorazila s hitem Why Her Not Me. Jako soundtrack k pohodovému létu si vychutnáte psychedelické rockové trio z Texasu s názvem Khruangbin, jedná se o jedinečnou směsicí soulu, funku, instrumentálního rocku a world music, na druhé straně elektronické synthpopové duo Honne's se nejlépe hodí k protančené noci se svítajícím sluncem.

Vstupenky

Přestože festival zveřejnil jen část programu, fanoušci projevují extrémní zájem o vstupenky. Například hned na první den festivalu jsou již jednodenní vstupenky vyprodány, takže Eda Sheerana a další umělce, kteří vystupují ve středu 7. srpna, je možné vidět, pouze pokud si zakoupíte permanentku.