Festival Balaton Sound přidal nová jména a atraktivní program přivezou přední evropské kluby

Sven Vath, Black Coffee, Adriatique, Camelphat, Kölsch, Scuba a mnoho dalších doplňují hvězdný program festivalu. Navíc Balaton Sound přichází se zbrusu novým projektem nazvaným „Clubs on the Beach“ a naváže tak spolupráci s renomovanými evropskými kluby jako jsou například bruselští Fuse, pařížský Rex, Watergate z Berlína a nesmí chybět ani londýnský Defected.

Festival Balaton Sound přináší další várku talentovaných interpretů, kteří se připojí k největším hvězdám současné elektroniky, popu, hip hopu a grimu. Hlavními doposud oznámenými headlinery jsou The Chainsmokers, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Big Sean, Rita Ora, Eric Prydz a mnoho jiných zvučných jmen. Místem konání bude, jako každoročně, malebné jezero Balaton. Jedna z největších evropských hudebních událostí pod širým nebem se koná od 4. do 8. července. Na devíti různých pódiích nabídne žánrovou rozmanitost, ale také působivá divadelní přestavení a karnevaly. Za zmínku stojí i luxusní kempování, výborné jídlo a pití.

Nová jména v programu

Na Balaton Sound letos dorazí legenda techno hudby, Sven Väth, jež bude hlavní hvězdou na Heineken Stage. Papa Sven, jak jej fanoušci rádi nazývají, je zakladatelem věhlasných Cocoon party na ostrově Ibiza a na festivalu jej doplní producent melodického techna, DJ Kölsch. Připojí se i jihoafričtí Black Coffee, stejně jako DJs duo Adriatique. Balaton Sound přivítá mimo jiné islandskou elektronickou kapelu Gus Gus, ale také talenty z Velké Británie, kterými jsou Scuba a Camelphat, fanoušci rozhodně ocení Juliana Jeweila, vyhlášeného producenta a umělce.

Klubová scéna světové kvality

Pro 11. ročník si Balaton Sound připravil novinku v podobě projektu „Clubs on the Beach“, což bude nová scéna zahrnující vlastní stage. V průběhu pěti dní se zde představí prominentní klubové značky a instituce pocházející z největších evropských měst. „Clubs on the beach“, to je stage přímo u vody, na které probíhají non stop trvající techno a house party, o ty se postarají DJs reprezentující daný klub. První den festivalu zahájí bruselská instituce FUSE společně s mladou undergroudovou tvůrkyní, Charlotte De Witte. REX Club z Paříže přivítá ve čtvrtek na pódiu Phila Weekse a Jennifer Cardini. V pátek odstartuje svoji party berlínský klub Watergate a jeho rezidentní DJ Butch. Sobota patří klubové a nahrávací značce Defected z Londýna, jež na Balaton Sound přiveze tajemného producenta Claptone. Poslední den uzavírá Patcha, okozlující klubová instituce z prosluněné Ibizy, tu podpoří španělský DJ Uner.

Není překvapením, že i letos se návštěvníci mohou tešit na populární a barevné Elrow party. Svoji skvělou show přivezou toto léto i na Balaton Sound a na pomoc si přizvou speciální DJs, nesmí chybět britové Richy Ahmen, Patrick Topping, Steve Lawler plus Heidi či Toni Varga a mnoho dalších.

ZDROJ: TZ Balaton sounds