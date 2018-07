Britské duo Seafret se vrátí po roce a půl do ČR

Po roce a půl od beznadějně vyprodaného vystoupení v Café v lese se do České republiky vrátí britské duo Seafret. Tentokrát se svým českým fanouškům představí hned dvakrát – 16. října v pražském Storm Clubu a 18. října v Brně na Flédě. Vstupenky na pražský koncert jsou v prodeji za 440 Kč + poplatky na GoOut.cz a v síti Ticketmaster, vstupenky na brněnský koncert se prodávají za 300 Kč + poplatky na GoOut.cz.

Seafret tvoří zpěvák Jack Sedman a kytarista Harry Draper. Pocházejí z malého přímořského městečka Bridlington, ale nyní tvoří a žijí v Londýně. Seafret je slovo, které označuje jednak tyto dva muzikanty a jednak mlhu, která se valí v létě ze Severního moře na pevninu. Jack a Harry skládají upřímnou hudbu, která vás uchvátí. Představte si mořskou mlhu protkanou akustickými nástroji, něžnou elektronikou, šeptavými smyčci a melancholickými vokály.

O velkém úspěchu Seafret svědčí více jak 100 milionů zhlédnutí na Youtube a velký počet posluchačů na Spotify. Jejich debutové album Tell Me It’s Real vyšlo v roce 2016 na Sweet Jane Recording / Columbia Records, na podzim se do Česka chystají s čerstvým materiálem. Nenechte si ujít trochu té melancholie a zastavte se v polovině října buď ve Stormu anebo na Flédě.

ZDROJ: TZ D Smack U Promotion