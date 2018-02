BALATON SOUND V DRUHÉ VLNĚ OHLAŠUJE HVĚZDY JAKO ALLESO, AXWELL Λ INGROSSO A CRAIG DAVID

Festival na pláži právě zveřejnil druhou várku jmen letošního Balaton soundu. K již ohlášeným hvězdám jako jsou The Chainsmokers, Martin Garrix, David Guetta nebo Dimiti Vegas & Like Mike nyní pořadatelé přidávají dalších dvanáct jmen. Nejen Alleso či Axwell Λ Ingrosso, ale i Martin Solveig, Ella Eyre nebo Disciples. Festivalový program získává zřetelnější obrysy čtrnáct dní před zvýšením cen vstupenek. 15.února se zdražují jak permanentky tak jednodenní vstupenek.

Balaton Sound je pětidenní non-stop party na pláži nádherného jezera Balatonu, která právě odhalila další část letošního line-upu. Festival, který se koná od 4. do 8. července 2018, přivítá na hlavním pódiu členy bývalého uskupení Swedish House Mafia - duo Axwell Λ Ingrosso.

Tato švédská dvojice loni válcovala hitparády svým letním hitem ‘More Than You Know’, který se na Spotify pyšní 400 miliony přehrání. Ze Švédska pochází také další velikán EDM zvaný Alesso, jemuž bude patřit hlavní pódium hned na startu, 4. července.

Tato pětidenní bláznivá beach party, mladší sestra světově proslulého budapešťského Sziget festivalu, přiveze svým fanouškům také Martina Solveiga a londýnské uskupení Disciples. Své nové album ‘The Time Is Now’ pak představí Craig David ve své show TS5 v Jager Aréně 7. července.

Ella Eyre, kterou vynesl do pomyslných výšin hvězdného nebe zejména hit ‘Waiting All Night’ anglické skupiny Rudimental, bude jednou z dalších velkých lákadel letošního ročníku festivalu, spolu s dalšími jmény jako Vini Vici, Carnage, Night Lovell, Nghtmre a Princess Nokia, newyorskou glam star a výraznou feministkou v jedné osobě. Tato druhá vlna ohlašování přišla krátce po té první, která představila jména jako Martin Garrix, Jonas Blue, DJ Snake, nebo The Chainsmokers.

Pětidenní permanentka na tento jedinečný festival u jezera Balatonu zajistí komplexní zážitek celé akce, třídenní permanentka pak nabízí fanouškům výběr z trojice hlavních dní festivalu (4.-5.-6. července) nebo (6.-7.-8. července). Ti, kteří ocení komfort a služby navíc, si mohou zakoupit VIP permanentku i VIP denní vstupenky, které umožní nejen vstup na festival speciální VIP branou, ale také vstup do VIP zóny s vyvýšeným hledištěm u hlavního pódia.

ZDROJ. TZ Balaton sounds