ZSEditorial 5

Září uteklo jako voda. V první půlce probýhalo vše přesně podle představ do 15. září bylo vše připraveno. 18. září vypuklo kolečko problému spojených s přestěhováním do nového prostoru. Jedním z utajených plánů, byl přesun více k lázeňské části města. Nakonec jsme si, ani nevšimli cedule a skutečnosti že je redakce přímo v lázeňské zóňe. Komplikace s povolením byla pouhý předvojem, opravdový problém nastal ve chvíli kdy nám poskytovatel zdělil, že požadované internetové připojení vlastně nemá. A to projistotu až po týdnu, co už měl být přesunut. No takže až dnes jsme se měli možnost poprvé připojit. Proto 3x hurá a zpět, tam kde jsme zkončili.