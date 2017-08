ZSEditorial 3

Milí čtenáři léto je neúprosně rychlé. Stejně tak jako pro studenty prázdniny, které se dostali do druhé poloviny. Máme z některýma z vás již řadu festivalů za sebou. Pojďme si společně zrekapitulovat v rychlosti pro nás v redakci nejsilnější momenty. Prázdniny jsme započali na SummerJam festivalu zaměřený především na reggae, hip-hop a dancehall. Nemůžu nezmínit návrat redakce Zvlastnisytl.cz na pláž maďarské známé destinace jezera Balaton, kde se pořádal festival Balaton Sound zaměřený na elektronickou taneční hudbu (EDM). Neodpustili jsme si start festivalu HRADY CZ u hradu Točník. A po zaslouženém odpočinkovém víkendu, jsme pro vás poprvé navštívily festival Rock in Roll. Jak si mnozí mohli všimnout v letošním roce se nám podařila již řada soutěží o volné vstupenky.

Na druhou polovinu prázdni pro vás máme přichystanou stejnou porci lístků na festival HRADY CZ a přidáme k nim 2x2 volné vstupy na festival Vizovické Trnkobraní. Pro druhou polovinu prázdnin vybraly následující festivaly. Maďarsko se redakci Zvlastnistyl.cz v posledních letech zalíbilo, první pozvánkou je proto festival Sziget nabízející pestrou paletu kulturního vyžití. Za festivaly zaměřené na reggae, vám mohu vřele doporučit hned festivaly dva, německý festival Chimse reggae Summer nebo slovenský Uprising. Již dlouhá léta redakce také navštěvuje festival Rock for Churchill a moc dobře ví proč.

Ke konci pořadově čtvrtého editoriálu, který jsem odkládal po svém horlivém přece-vzetí co to šlo. Samozřejmě že jako chlap si samozřejmě musím najít jasně opodstatněný důvod. Kterým je zajisté nedokončený kalendář za který se omlouvám, ale pro který nás očividně nenavštěvujete. Mohu prozatím prozradit že příznivce projektu zvláštní styl, dnes magazínu Zvlastnistyl.cz, čeká další řada překvapení. Mnozí z vás pochopíte mota, která jsme použili v prvních dvou editoriálech (One Love, People Get Ready) "Jedna láska, připravte se lidi", (One Love, Return to roots) "Jedna láska, Návrat ke kořenům", (One Love, Big Up) "Jedna láska, zdokonalovat/zlepšovat". Ano hlavním co nás všechny spojuje je jedna láska k životu a lásce, která nás životem provází. Internetový magazín Zvlastnistyl.cz, se vás snaží informovat o možném zpestření si života v oblasti kultury a životního stylu. V letošním roce při práci na různých spolupracích a vytváření plánu již na rok 2018 jsem měl možnost prožít návrat až na začátek. Je tedy před námi poslední bod, kterým je zdokonalit či zlepšit, ale o tomto tématu vám prozradím více informací v příštím editorialu.