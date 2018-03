Urban Rock na premiérový ročník slibuje skvělé služby a našlapanou muziku, prvními oznámenými jmény jsou Enter Shikari, The Adicts, Little Big a další

Už žádná nuda v Brně! Právě Brno přivítá letos v srpnu nový hudební festival s názvem Urban Rock. Premiérový ročník rozezní moravskou metropoli od 10. do 12. srpna. Místem konání je areál brněnského výstaviště a přilehlé koupaliště Riviéra. Pořadatelé avizují, že něco takového Brno ještě nezažilo. Mezi první zveřejněná jména patří Enter Shikari, Little Big, The Adicts, Madball a mnoho dalších. Hlavního headlinera zatím festival tají, podle všeho se máme ale na co těšit!

Nově vznikající festival Urban Rock má za cíl nalákat do Brna až 15 000 lidí. Nejedná se tedy o žádnou akci lokálního charakteru, ale pořádnou hudební party s kapelami z celého světa a bohatým programem. Jak název napovídá, Urban Rock nabídne především muziku na pomezí rocku, punku a hardcoru. Záměrem je vytvořit unikátní propojení rockových žánrů s moderními, aby si na své přišel opravdu každý. Urban Rock se soustředí na zahraniční scénu a rád by si v rámci tuzemských festivalů vybudoval jasnou a pevnou pozici.

Mezi první oznámená jména patří vyhlášená britská elektro hardocorová partička Enter Shikari, kontroverzní rave kapela Little Big z Ruska, která se nebojí šokovat nebo punkové legendy The Adicts. Dorazí také holandští rappeři Dope D.O.D, hardrockoví Madball, folk punkoví Perkele a mnoho dalších.

„Naším dlouhodobým snem bylo zrealizovat v Brně velký letní festival plný zahraničních kapel, a to se nám letos konečně povede. Chceme tím udělat radost nejen sobě, ale hlavně všem lidem okolo.“ říká hlavní koordinátor festivalu Oldřich Vojáček a dodává: „Neustále jsme na tuto myšlenku naráželi a kroužili kolem ní, až slovo dalo slovo a nový festival v Brně opravdu bude.“

Hlavní program premiérového ročníku se uskuteční v areálu brněnského výstaviště od 10. do 12. srpna. Dějištěm se stanou dvě velké koncertní plochy, jeden krytý pavilon a šapitó. Specialitou Urban Rocku jsou tzv. pool parties neboli party v bazénu. Tomuto účelu poslouží přilehlé přírodní koupaliště Riviéra, na kterém vyroste pódium přímo u bazénu, aby si návštěvníci mohli užívat divoké koncerty rovnou z vody. Stanové městečko bude k dispozici hned vedle Riviéry. Všechny festivalové lokace zaručují krátkou dochozí vzdálenost.

„Co dělá festival festivalem, to chceme uvést v dokonalost“, shodují se pořadatelé. Všichní víme, že hudební festivaly jsou hlavně o muzice a zábavě. Každý též důvěrně zná, jak nekomfortní mohou tyto akce být, když přijde na základní potřeby typu hygiena a stravování. Prioritou Urban Rocku je, kromě našlapeného programu, dokonale zvládnuté zázemí, tedy čisté, kapacitně odpovídající sociální zařízení (sprchy a toalety), pohodlné ubytování a kvalitní gastronomie.

Urban Rock je pořádán v rámci festivalu Maraton Hudby Brno, za podpory statutárního města Brna, pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.

Ceny vstupenek startují na ceně 1250 Kč a jsou k dispozici v předprodejní síti GoOut.

ZDROJ: TZ PR STAGE