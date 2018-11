Tři půvabné umělkyně pokřtí nové album Thoma Artwaye

Ve středu 7.11. odehraje Thom Artway v pražském Paláci Akropolis mimořádný koncert u příležitosti oslavy vydání alba All I Know. Společně s Thomem a jeho kapelou si přijde zazpívat Lenny, zahrát na violoncello Terezie Kovalová a celý večer otevře svým krátkým setem duo Kieslowski. V rámci turné All I Know jsou připraveny další dva koncertní křty, jeden 21. 11. v brněnském Kabinetu Múz a druhý 30.11. v uherskobrodském Kině Máj.

Nahrávka All I Know spatřila světlo světa na konci srpna. Nyní je na čase album pokřtít a oslavit jeho vydání. „Je to pár dní, co jsme se s kapelou vrátili z Paříže, kde jsme zahráli na showcase festivalu uprostřed Montmartru. Atmosféra tohoto místa nás nabila neuvěřitelnou energií a teď už se nemůžeme dočkat, až ji budeme moci vložit do pražského křtu. Přípravy jsou v plném proudu. Bude to velkolepé,“ komentuje Thom nadcházející křest 7.11. v pražské Akropoli a dodává: „Navíc s Lenny poprvé společně živě zazpíváme náš duet Chasing The Wires. Na to se moc těším, stejně jako na všechny, kteří si s námi přijdou tento koncert užít.“ Kromě Lenny a Terezie Kovalové, se na pódiu v roli třetí kmotry alba objeví i Anna Šebková, která účinkovala po boku Thoma Artwaye ve videoklipu All I Know.

Více o turné najdete v předchozím článku "Thom Artway vyráží na turné k novému albu All I Know a podpoří jej videoklipem k písni Sleeping Next to You“