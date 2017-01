Sziget Festival zveřejňuje prvních 14 jmen jubilejního 25. ročníku

Týdenní festival Sziget, na který vás každoročně lákáme do centra hlavního města maďarska a připravujeme pro vás řadu reportáží, oznámil právě nyní prvních čtrnáct jmen programu jubilejního pětadvacatého ročníku. Je to jen první a drobná část celého obřího festivalu, kde se odehrává každý rok kolem téměř dvěstě různých koncertů, divadelních či jiných představení každý den a to na padesáti různých podiích a místech po celém areálu. Termín jubilejního 25. ročníku festivalu Sziget je 9.-16. srpna 2017. Zlevněné vstupenky budou dostupné do 31.12.2016

Série oznamování startuje tentokrát hned několika jmény pro hlavní pódium a potěší hlavně příznivce popové a elektronické scény. Závěrečný den jubilejního 25. ročníku festivalu se neobejde bez pořádné party a ohňostroje. Dimitri Vegas & Like Mike budou doprovázet tradiční závěrečnou show Szigetu. Hlavní podium obsadí se svou energickou show Major Lazer, zatímco Tom Odell vsadí na svůj šarm, stejně jako severoirští poprockový Two Door Cinema Club na své charismatické písně. Pro gigantický stan se scénou A38 anoncuje Sziget tentokrát hned několik zajímavých vystoupení se širokým hudebním záběrem: Bad Religion, DJ Shadow, Kensington, Mac DeMarco, Oh Wonder, Vince Staples, GusGus a GTA. No a pro pořádnou taneční party v kryté Areně jsou tu dvě první jména Oliver Heldens a W&W.



První položky programu v nasledujících měsících doplní stovky dalších. Přesto již nyní je vyprodáno vice jak 25% vstupenek a zbývající se navíc budou ke konci roku zdražovat o přibližně 700 korun. O festivalu Sziget vám můžeme vyprávět několik hodin a stále by jsme vám nedokázali popsat veškeré zážitky, které jsme v redakci magazínu Zvlastnistyl.cz při návštěvě tohoto festivalu měli možnost prožít. Festival Sziget, Ostrov svobody, je sedmidenní festival, který se koná na krásném ostrově uprostřed Budapešti. Celotýdenní non-stop událost, kde najdete zhruba 50 programových stanovišť a nabídka zahrnuje okolo 200 událostí denně, je považována za jedno z nejlepších a největších multikulturních setkání na světě. Jména účinkujících kapel sahají od těch největších na mezinárodní poprockové scéně až po hvězdy elektronické a world music, i když tu při procházce po obrovském festivalovém areálu najdete i metal, folk, jazz, blues, alternativní a dokonce i klasickou hudbu. Sziget není jen hudba, nabízí také různé kulturní programy jako divadla, cirkus nebo výstavy. Také tu najdete pláž, kde si můžete do sytosti užít léta a Dunaje. Také jde o jediný velký festival, kde najdete autentickou romskou hudbu a místo pro gay komunitu. A neměli bychom zapomínat na to, že festival se nachází uprostřed Budapešti, turistickém městě s živou kulturní scénou, krásnými historickými budovami, tureckými lázněmi a s hospodami, které záměrně vypadají jak před demolicí. Festival ročně přiláká více než 496000 Szigeťanů během týdne svého konání.



