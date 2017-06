Sziget den třetí- aneb po vlnách punk-rocku až do Cirque de Sziget

Středeční den na Sziget festivalu nám přinesl mnoho zábavy, několik propásnutých vystoupení a nějakou tu tlačenici se stovkami lidí. Největším zážitkem však byla rozhodně Fuerza Bruta se svým představením La Globa- čili bublina.V Budapešti momentálně panují 40 stupňová vedra s krásným modrým nebem- lehce to připomíná Sziget v roce 2013. Snaha vyhnout se největším poledním parnům se zdá být dosti marná, protože i ve čtyři odpoledne mozol do lidí pere neuvěřitelnou silou, ani pobyt ve stínu příliš neuleví. To ale nikomu nevadí když vtrhne na Main Stage Gogol Bordello- prejže kapela z USA, člověk si říká, že mají podivný přízvuk a až moc dobrou muziku na to, aby to byli amíci- a hle klucí ušatí jsou do Ameriky emigrovaná sebranka z bývalého východního bloku. Punk-rock šmrcnutý trochu cikánský muziky. Jak říká již samotný název kapely prostě na pódiu bordel- příjemný bordel. Obhlídli jsme sportovní areál ostrova, který nabízí vyžití pro každého aktivního sportovce- mysleli byste si, že ve 40°C se nikomu nic nebude chtít, ale několik odvážlivců hrálo fotbal, beach volleyball a dokonce i basket. Sportovní areál je součástí areálu festivalu již několik let, za to jsme letos marně hledali obří ruské kolo, které se už loni ze 65-ti metrů smrsklo na polovic- letos se smrsklo ještě víc a zmizelo z ostrova uplně. Stále ale najdete Luminárium, bungee jumping a bar vynášející lidi na drink do oblak. Najdete i spoustu nových aplikací umístěných všude po ostrově, skoro na vše si můžete sáhnout a ozkoušet co, že ty věcičky dělají. Samými dojmy jsme se zapomněli u koutku se sporty a propásli jsem vystoupení The Horrors z Velké Británie, které jsme si vynahradili ve stanu A38 vystoupením Halestorm z USA- punkerská buchta s kapelou na pódiu řádila jako blázen. Jedním slovem super! The Horrors hráli déle, takže párty s vlaječkami na středeční den se o 10-15 minut posunula, rozhodně ale vynahradila včerejší nepovedenou bublifukovou akci. Vlaječek bylo dost a byly veliké a všichni mávali jak se patří. Díky zpoždění jsem se opět zapomněli a aktivně vyrazili k menší Master Card World Music Stage, kde měla hrát Che Sudaka- opět staří známí z loňského Rock for Churchill. Španělská energie byla rozhodně lepší než The Script na které jsme úplně ale úplně zapomněli. Naštěstí jsme nezapomněli na americkou kapelu Soja, kde nám ve špatně nazvučeném stanu málem praskly ušní bubínky. Můj šálek kávy jejich hudba není a se zklamáním jsem musela uznat že by bylo lepší zůstat na španělských Che Sudaka. Na večer jsme zapadli do "Velkého pouličního divadla" aneb Giant Street Theatre, kde 4x denně vystupuje skupina z Argentiny Fuerza Bruta. Na sziget přijeli se svou show La Globa- The Bubble. Výtečný zážitek z vystoupení překonal naštěstí extrémně nepříjemnou mačkanici se stovkami lidí. Diváci zakryti plastovou obří plachtou sledovali za hudebního doprovodu jak se po druhé straně procházejí a tančí účinkující, jak lítají dírami v plachtě dovnitř a ven. Celá show byla doprovázena úžasnými světelnými efekty a animacemi. Neopomenuli jsem letos ani Cirque de Sziget, kde letos budou vystupovat i čeští Cirk La Putyka. My jsme shlédli představení skupiny 11-ti Francouzů Akoreacro a jejich show Klaxon. Akrobacie, hudba a humor v jednou 80 minut dlouhém přestavení. Těšíme se na další dny.