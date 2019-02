Sandra Parmová vyvedla svou rok a půl starou dceru do kina

V brněnském multiplexu Cinema City Velký Špalíček se konal slavnostní brunch k premiéře pokračování oblíbeného dětského filmu Jak vycvičit draka 3. Tuto akci si nenechala ujít moderátorka zpráv Sandra Parmová, která přivedla nejen svého přítele Pavla Pospíšila, ale ukázala i téměř dvouletou dceru Emily.

Společnost Cinema City si pro malé diváky připravila i tématický doprovodný program. Děti si mohly zahrát Drakolympiádu, vyrobit placku s drakem nebo vyhrát hodnotné ceny v tombole. Do kinosálu pak vcházely s pomalovanými obličeji jako malí dráčci či jiná zvířátka. Sandra se trochu obávala, co bude dcera v tak nízkém věku říkat na promítání ve 3D, nakonec ale vydržela skoro hodinu a kdyby nedošlo něco k chroupání, možná by i film společně dokoukaly.

Akci si s Markusem a Viktorkou dorazila užít i Vlaďka Erbová, tentokrát ale bez přítele Michala Gulašiho, ten totiž bojoval s Kometou na třineckém ledě. “Nejen děti, ale i já jsem byla úplně nadšená...miluju pohádky”, prohlásila Erbová. Brunch si nenechaly ujít i hvězdy brněnského městského divadla a někteří z členů zastupitelstva s rodinami.

Animovaný snímek Jak vycvičit draka 3 opět sleduje příběh mladého vikingského náčelníka Škyťáka a jeho dračího přítele Bezzubky. Škyťák miluje Astrid a Bezzubka se zakouká do bílé dračice Bleskoběsky, nicméně láskyplnou atmosféru naruší blížící se nebezpečí. Díky napětí a různým odkazům k současné realitě se budou u filmu parádně bavit kromě dětí i dospělí.

Novinku s názvem Jak vycvičit draka 3 můžete navštívit v multiplexech Cinema City od 21. února, a to ve formátech 2D, 3D, 4DX a VIP Chodov! Více informací o jednotlivých projekcích a kinech naleznete na www.cinemacity.cz.

ZDROJ: TZ PResscode