ROCK FOR CHURCHILL UŽ KLEPE NA DVEŘE

O závěrečném prázdninovém víkendu proběhne jedna z posledních velkých akcí léta – festival Rock for Churchill. Do přírodního areálu Myslivna ve Vroutku se sjede 26. a 27. srpna téměř čtyřicítka interpretů. Hlavními hvězdami 17. ročníku jsou Dub FX, Modestep, Nneka, Dub Inc. a Dubioza Kolektiv.



Multižánrový festival zůstal věrný své tradici a svým návštěvníkům přichystal pestrý mix různých hudebních stylů. Letos se na dvou scénách představí hned dvanáct zahraničních kapel a DJs, které doplní špička domácí nezávislé scény. Do Vroutku přijede fenomenální australský performer Dub FX, který přímo před očima užaslých diváků tvoří pozoruhodnou kombinaci rytmů od drum and bass přes hip hop až po reggae či dubstep. V české festivalové premiéře se představí úžasná soul-reggae zpěvačka Nneka původem z Nigérie. Pro fans našláplé bass music pak pořadatelé připravili lahůdku v podobě britských Modestep, kteří jsou proslulí svými strhujícími koncerty. Balkánský energetický koktejl bude na Myslivně servírovat bosenská parta Dubioza Kolektiv, milovníky reggae a dubu potěší francouzští Dub Inc. Ani fanoušci indie pop-rocku a divokého rock’n’rollu nezůstanou letos zkrátka. Na Rock for Churchill přijede belgická dvojka Balthazar a The Sore Losers. Posledně jmenovaní se představí v České republice vůbec poprvé.

DJ stage bude kralovat hned pětice zahraničních headliners. Britský DJ, producent a zpěvák TC představí v tanečním šapitó nové album Unleash The Wolves. Set plný nadupaného drum and bassu zahraje novozélandský projekt The Upbeats, který patří mezi to nejžhavější, co současná dnb scéna nabízí. Dalšími lákavými jmény jsou brazilsko-britský producentský kouzelník S.P.Y, londýnský DJ, producent a moderátor BBC Radio 1Xtra Crissy Criss a na závěr lahůdka pro opravdové fajnšmekry – excentrický italský DJ a producent Alexander Robotnick, který roztančí návštěvníky porcí minimal techna a electra.

Z česko-slovenských kapel se můžete těšit na Iné Kafe, Monkey Business, Prago Union, Skyline, Vypsanou fixu, Mydy Rabycad, Fast Food Orchestra, Zrní a další.

Dvoudenní vstupenky jsou v předprodeji za 900 Kč (+ poplatky), jednodenní za 700 Kč (+ poplatky). Seznam předprodejních míst najdete na webových stránkách www.rfch.cz. Poslední dva ročníky festivalu byly vyprodané, pokud se na Rock for Churchill chystáte, doporučujeme pořídit vstupenky včas. Generálním partnerem Rock for Churchill je Staropramen.

ZDROJ: TZ ROCK FOR CHURCHILL

