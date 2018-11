Probuzení nového EP Spící avizuje kapela Zrní videoklipem k singlu Ať i dvěma koncertními křty

Kapela Zrní přichází po roce a půl s novou nahrávkou, EP Spící vyšlo 26. 10. a volně navazuje na loni vydané album Jiskřící. Soubor čtyř skladeb je k dostání na malém vinylu nebo v digitální podobě. Špička české alternativní scény pokřtí Spící 1. 11. v Brně na Flédě a 17. 12. v Lucerna Music Baru v Praze. Zrní na EP upozorňují videoklipem k duetu Ať, který si s kapelou zazpívala Bára Ungerová z hudebního dua Dva.

Co spalo se probouzí. EP Spící je sládankou čtyř skladeb, jež měly být součástí poslední desky Jiskřící, avšak jejich správný čas přišel až nyní. „Když jsme na začátku roku 2017 u Ondry Ježka domíchávali písničky, nahraný v Madridu pro album Jiskřící, museli jsme 4 věci vyřadit, aby nebyla deska moc dlouhá. Vedli jsme kolem toho, na koho padne ten černej Petr, dlouhý diskuse. Nešlo totiž jenom o to, jak je která písnička dobrá, ale taky o to, jak bude album fungovat jako celek,“ popisuje tvůrčí vývoj frontman kapely Honza Unger a dodává: „A tak vzniklo Spící EP, který ač vychází po něm, tématicky předchází albu Jiskřící. Je to spaní před jiskřením. A zase “ící”, protože jsou to ale písničky ze stejný rodiny.“ Kapela během uplynulého roku získala potřebný odstup, nějaké písně se přemíchaly, upravily a jedna byla nahrána znovu, přímočařeji a rychleji.

S vydáním EP se pojí dva mimořádné koncerty k jeho oslavám. Jeden křest proběhne již 1. 11. v brněnském klubu Fléda a druhý bude hostit v předvánočním čase 17.12. Lucerna Music Bar v Praze. V Lucerně představí Zrní, kromě Spícího vinylu, také nový zpěvník s názvem Já, Zrní, fanoušci v něm najdou průřez tvorbou kapely od začátků až po současnost včetně největších a nejoblíbenějších hitů.

Průvodním singlem Spící je skladba Ať, jedná se o duet nazpívaný Honzou Ungerem a jeho ženou Bárou z kapely Dva. K písničce natočili podzimní videoklip vytvořený za pomoci animátorské techniky stop motion a ke spolupráci si přizvali také oblíbeného režiséra Tomáše Bláhu. „ K Ať jsme s kapelou určitě chtěli mít videoklip, kterej by uvedl naší novou desku. Neměli jsme na něj ale peníze a pořád nepřicházel žádnej spásnej nápad. A tak jsme tenhle klip natočili s mojí ženou Bárou na zahradě našeho domu, během dvou hodin, zatímco naše děti spaly,“ přibližuje zpěvák bojové podmínky vzniku videa.

S novou nahrávkou se pojí také Spící turné, na Zrní čeká do konce roku dvanáct českých měst po celé republice. Dále také pokračují v konceptu intimních koncertů při svíčkách nazvaných Černá hodinka a půl.

Spící turné

01. 11. - Brno – Fléda – Křest EP Spící

02. 11. - Veselí nad Lužnicí - KD + Värttinä

09. 11. - Jablonec nad Nisou – Na Rampě

16. 11. - Karlovy Vary – Klub Paderewski

17. 11. - Bojkovice - Maják

22. 11. - Olomouc – Jazz Tibet

23. 11. - Česká Třebová - Modrý Trpaslík

30. 11. - Chrudim – R Club

08. 12. - Plzeň – Buena Vista

14. 12. - Cheb - Galerie 4 - ČHaP

17. 12. - Praha – Lucerna Music Bar – Křest EP Spící

22. 12. - Kladno – Kino Sokol



ZDROJ: TZ Zrní