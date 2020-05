Plešatý písničkář Pokáč si dělá pro dobrou věc legraci z Aničky Slováčkové

Český písničkář a textař Pokáč, který z rukávu doslova chrlí jeden hit za druhým, se tentokrát spojil se zpěvačkou Annou Julií Slováčkovou, se kterou je mají nejen stejný smysl pro humor, ale také aktuální vlasový styling. A aby toho měli společného ještě více, rozhodli se udělat v této nelehké době dobrý skutek a vydali nový song s názvem „I když jsme plešatý“. Zároveň si Pokáč splnil svůj dětský sen a po vzoru světových celebrit nechal pro své fanoušky vyrobit plyšovou hračku s vlastní podobiznou. Celý výtěžek z této akce pomůže onkologicky nemocným dětem.

Poselstvím písničky je mít radost z maličkostí, užívat si života a brát to tak, jak to je. Nepoddávat se nemoci, umět se smát a především bojovat. Jak v písni sama Anička Slováčková přiznává, není aktuálně stereotypem krásy, ale při takto závažném onemocnění je třeba jediné, a to myslet pozitivně. „S dětmi z projektu Můj nový život jsme měli tu čest se potkat právě při nahrávaní písně a byli to tudíž její první posluchači. Zářila z nich krásná pozitivní energie a myslím si, že pro nás všechny jsou velkou inspirací a vzorem, protože jejich pozitivní přístup k této chorobě a vůbec ke všemu je naprosto neskutečný,“ uvedla Anička.

„S Aničkou jsme tenhle song domluvili ještě před pandemií Covidu 19, nicméně ani během týhle divný doby nezmizely ostatní nemoci ze světa, naopak je jim věnována menší pozornost a děcka trpící rakovinou jsou ještě ohroženější než předtím. Proto prosím, podpořte tento projekt, ať už přehráním tohoto songu nebo zakoupením plyšového Pokáčka,“ dodává autor hudby a textu Pokáč, jenž má nyní stejně jako některé světové celebrity plyšovou hračku s vlastní podobiznou.

Každé přehrání písničky na YouTube a streamovacích službách generuje příspěvek pro projekt Můj nový život, jejímž účelem je posílit povědomí o problematice dětské onkologie a podporovat mladistvé pacienty a jejich rodiny v průběhu i po skončení léčby. „Velký díky patří všem, co se na výrobě videoklipu i songu podíleli. Pracovali bez nároku na honorář a veškeré příjmy půjdou ve prospěch projektu. Děkujeme, že pomáháte,“ uzavřeli Anička a Pokáč.

Další informace o songu a možnosti podpory projektu Můj nový život včetně zakoupení plyšového Pokáčka: https://ikdyzjsmeplesaty.pokac.cz/