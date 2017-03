Na Febiofest přijede se svým posledním filmem režisér Emir Kusturica, předprodej začíná dnes 16. března

Na MFF Praha - Febiofest přijedou další slavní hosté – mezi nimi například režisér Emir Kusturica, kameraman a spolupracovník režiséra Wernera Herzoga Peter Zeitlinger nebo oceňovaný spisovatel a autor scénáře k adaptaci své knihy Volání netvora: Příběh života Patrick Ness. Kompletní program festivalu byl zveřejněn a předprodej startuje ve čtvrtek 16. března ve 12 hodin na pokladnách kin CineStar Praha - Anděl a Černý Most a ve 20 hodin pak online na febiofest.cz a cinestar.cz. Febiofest a Česká mincovna vyrazily pamětní medaili Vladimíra Menšíka.

Dalším potvrzeným hostem Febiofestu je srbský režisér a hudebník Emir Kusturica, jeden z nejúspěšnějších a nejoriginálnějších evropských režisérů. V Praze osobně uvede premiéru vášnivé love-story Na mléčné dráze s Monicou Bellucciovou v hlavní roli, k níž napsal i scénář a zároveň ztvárnil hlavní mužskou roli. Kusturica patří k nejslavnějším absolventům pražské FAMU, studoval v ročníku u Otakara Vávry a posbíral řadu významných mezinárodních cen. Za film Vzpomínáš na Dolly Bell? získal Zlatého lva v Benátkách, za snímek Otec na služební cestě Zlatou palmu v Cannes za nejlepší film, cenu FIPRESCI a nominaci na Oscara. Snímek Dům k pověšení vyhrál v Cannes cenu za nejlepší režii a jeho první anglicky mluvený snímek Arizona Dream s Johnny Deppem a Faye Dunawayeovou Stříbrného medvěda za nejlepší film na Berlinale. Druhou Zlatou palmu pro nejlepší film v Cannes získal Kusturica za snímek Underground, ve kterém se vyrovnává s poválečnými dějinami Jugoslávie. Úspěšný byl i jeho snímek Černá kočka, bílý kocour, který mu na Berlinale vynesl Stříbrného medvěda za nejlepší režii. Emir Kusturica je znám i díky své spolupráci s hudebním skladatelem Goranem Bregovičem a hraje v kapele No Smoking Orchestra.

Na Febiofest zavítá také německý kameraman českého původu Peter Zeitlinger. Všestranný filmař se kromě práce kameramana věnuje i režii, střihu a psaní scénářů. Od devadesátých let natáčí s Wernerem Herzogem hrané (Špatnej polda s Nicolasem Cagem) i dokumentární snímky (Setkání na konci světa, Grizzly Man, atd.). Zeitlinger se jako kameraman podílel i na Herzogově nejnovějším thrilleru Sůl a oheň, který společně s novým Kusturicovým filmem Na mléčné dráze představí nová sekce Masters. Ta je zaměřena na aktuální tvorbu režisérů, kteří se díky svým filmům a výraznému autorskému rukopisu zapsali do dějin světové kinematografie. “Do sekce Masters jsme vybrali dvanáct titulů včetně snímků tak rozdílných a výrazných autorů, jakými jsou Alejandro Jodorowsky, Andrzej Wajda nebo Kiyoshi Kurosawa," říká programová ředitelka Anna Kopecká. "Je to vlastně jedna dlouhá filmová lekce,” dodává Kopecká. Všechny filmy s výjimkou Verhoevenova Elle jsou uváděny v české premiéře. Řada z nich již v zahraničí získala významné filmové ceny, mezi kterými nechybí například Stříbrný lev z Benátek pro Ráj Andreje Končalovského, Cena za nejlepší režii z Cannes za Personal Shopper Oliviera Assayase, Zlatý glóbus pro Elle či nejnověji Stříbrný medvěd z Berlinale pro herečku Min-Hee Kim za film korejského režiséra Hong Sang-sooa Sama v noci na břehu moře. Aktuální snímky sekce Masters doplňuje projekce restaurované digitální verze kultovního filmu režiséra Davida Lynche Modrý samet, který si diváci sami vybrali v anketě.

Dalším z významných hostů Febiofestu bude americký spisovatel a scenárista Patrick Ness. Je znám díky knihám pro dospívající včetně sci-fi trilogie Chaos. Za román Volání netvora: Příběh života získal i Carnegie Medal, nejvyšší britské ocenění knihy pro děti a mládež. Ness, který již delší dobu žije a pracuje v Londýně, se kromě psaní knih začal nově věnovat i scenáristice a stojí za úspěšným seriálem BBC Class, který je spin-offem kultovního Doktora Who. Festival uvede v předpremiéře filmovou adaptaci oceňovaného bestselleru Volání netvora: Příběh života v režii španělského tvůrce

A. Bayony. Knihu Volání netvora: Příběh života, kterou svými ilustracemi doplnil Jim Cay, nově vydává nakladatelství Slovart. U příležitosti premiéry filmu a návštěvy Patricka Nesse v Praze vyjde také jako audio kniha.

Febiofest zveřejňuje program sekce Nová Evropa, která je spojena s cenou 5 tisíc eur pro vítězný první nebo druhý snímek filmařů na začátku své kariéry z různých evropských zemí. Nová Evropa představuje myšlenkově a formálně ambiciózní a odvážná díla, jež provokují a formou autorských pohledů reflektují současnou Evropu. V programu letošní soutěže diváci najdou kromě dříve avizovaných filmů s českou účastí Špína absolventky pražské FAMU Terezy Nvotové a debutu rakouské režisérky Terezy Kotykové Doma je tady také cenami ověnčený snímek Bez Boha od bulharské režisérky Ralitzy Petrovy či živelný debut o přátelství a dospívání v melancholických scenériích Islandu Kamenné srdce od Gudmundura Arnara Gudmundssona. Dále bude soutěžit mysteriózní minimalistická romance o zrození vztahu dvou mladých lidí s názvem Park od francouzského režiséra Damiena Manviela nebo snímek Dětské hřiště Bartosze M. Kowalskiho, jenž byl inspirován skutečným případem krutosti a násilí mezi prepubescentními dětmi. Osobně přijede uvést na Febiofest svou politickou komedii s magickými zápletkami německý režisér Julian Radelmeyer, film nese příznačný název Sebekritika buržoazního psa. Americký herec Brady Corbet naopak zachycuje ve svém debutu Mládí vůdce zrození děsivého mladého ega v předvečer vzestupu fašismu. Hrají v něm Robert Pattinson či Stacy Martin. Severský realismus s pohádkovou magií se střetává ve filmu Obr švédského režiséra Johannese Nyholma a výčet filmů uzavírá druhý polský film v soutěži Poslední rodina Jana P. Matuszynského, který je rodinnou freskou surrealistického malíře Zdzisława Beksińskiho.

V letošní porotě Ceny Amnesty International, kterou obdrží režisér jednoho z osmi filmů s lidskoprávní tematikou, zasedne herečka Ester Geislerová, litevská herečka a houslistka Lora Kmieliauskaiteová a Martin Balcar z Amnesty International. Organizace letos upozorňuje na případ vězněného íránského filmaře Keywana Karimiho. Příslušník kurdské íránské menšiny a autor 12 oceňovaných dokumentů i hraných filmů byl uvězněn v listopadu 2016 k šesti letům vězení na základě nespravedlivého procesu. V současné době je ve hře změna trestu na podmínku, Amnesty International vede kampaň za jeho bezpodmínečné propuštění. Filmař trpí plicní infekcí a nemocí kostí, vězeňská správa ho ale odmítá převézt do nemocnice. Potřeba ukázat, že svět za Keywanem stojí, je tedy právě v této době více než urgentní.

MFF Praha – Febiofest uvede v rámci slavnostního zakončení v pátek 31. března snímek Mikea Millse Ženy 20. století o třech různých ženách v 70. letech minulého století v Americe. Silná, dojemná a originální indie komedie o dětech, společnosti, lásce a otázce, jak nejlépe žít svůj život, představuje dle kritiků jeden z nejlepších amerických snímků loňského roku. Do snímku nominovaného na Zlaté glóby obsadil režisér první hereckou ligu několika generací včetně herečky Annette Benningové.

Letošním charitativním partnerem festivalu je nezisková organizace Zdravotní klaun, která již od roku 2001 přináší humor a radost hospitalizovaným dětem a geriatrickým pacientům. Přispívá tím ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím návštěv speciálně vyškolených Zdravotních klaunů. V současné době radost pravidelně roznáší 86 Zdravotních klaunů do 64 nemocnic, 7 domovů pro seniory a jednoho hospice. Ročně tak uskuteční přes 3500 klaunských návštěv! „Jsme velmi rádi charitativním partnerem Febiofestu, protože máme mnoho společného. Film probouzí představivost, přináší radost i rozptýlení, a to samé dokáží naši Zdravotní klauni. A tak jako film potřebuje své hrdiny, tak nemocné děti a osamělí senioři potřebují své Zdravotní klauny“, uvedla ředitelka Zdravotního klauna Mgr. Kateřina Slámová Kubešová.

Febiofest společně s jabloneckou Českou mincovnou poctí v letošním roce ražbou pamětní medaile legendárního herce a baviče Vladimíra Menšíka. Naváží tak na poctu Karlu Fialovi alias Limonádovému Joeovi a Rudolfu Hrušínskému. První zlaté pamětní medaile jako dar převzaly v rámci hlavní tiskové konference manželka Olga s dcerou Martinou. Filmoví fanoušci si je mohou zakoupit u České mincovny. Omezenou edici pouhých 60 kusů zlatek o hmotnosti čtvrtiny unce v hodnotě 13 950 korun doplní 200 kusů stříbrných medailí o hmotnosti 10 gramů za cenu 950 korun. „Jedinečná je rubová strana medailí, na kterou s laskavým svolením rodiny umístil autor hercův autoportrét,“ uvedl marketingový manažer České mincovny Lukáš Jokl. Martina Menšíková k tomu dodává: „Medaile tím získala navíc hodnotu jeho vlastních tahů ruky.“ Stejně jako v loňském roce, i letos mohou filmoví fandové hlasovat, které osobnosti se této pocty dostane v rámci příštího ročníku Febiofestu. Mezi nominovanými jsou například Jiří Kodet nebo Miroslav Horníček. Společně se zahájením Febiofestu spustí Mincovna 23. března hlasování na stránkách www.ceskamincovna.cz/febiofest. Pět filmových fandů odmění stříbrnou medailí s Vladimírem Menšíkem.

Do finále čtvrtého ročníku soutěže pro veřejnost „I ty jsi filmařem“ byli vybráni tito autoři krátkých filmů: Bohumil Bakalář, Oliver Beaujard, Petr Černý, Alžběta Preissová, Martin Třešňák a Lucie Týčová. Vítěz soutěže, kterou letos vyhlásil Febiofest společně s Nestlé Česko, získá 50 000 korun.

V Radlické kulturní sportovně, místě konání doprovodného programu, se letos budou konat i diskuze s předními zahraničními hosty festivalu určené pro veřejnost. Hodinu či hodinu a půl ze svého času věnují divákům festivalu tyto osobnosti: režisérka Agnieszka Hollandová, režisér Abel Ferrara, kameraman Peter Zeitlinger, choreograf Angelin Preljocaj, kameraman Peter Suschitzky a jedna debata bude věnována soutěži Nová Evropa.

MFF Praha - Febiofest udělí cenu Kristián za přínos světové kinematografii českému herci Janu Třískovi, americkému režisérovi Abelu Ferrarovi a britskému kameramanovi Peteru Suschitzkému.

Febiofest uvede v Praze a následně v regionech v rámci svých ozvěn 155 filmů z 55 zemí v celkem 573 projekcích.

Předprodej na pokladnách kin CineStar Praha – Anděl a CineStar Praha – Černý Most začne ve čtvrtek 16. března ve 12 hodin. Online předprodej na www.febiofest.cz a www.cinestar.cz začne 16. března ve 20 hodin. Cena lístku na festivalovou projekci je 99 korun. Zakoupením lístku za 139 korun na projekce označené jako „Projekce charitativního partnerství“ lidé podpoří částkou 40 korun neziskovou organizaci Zdravotní klaun. Lístky na sekci Culinary Cinema je možné koupit v síti Ticketportal. Od 16. března bude od 12 do 22 hodin fungovat infostánek festivalu při vstupu do hlavního festivalového kina CineStar Praha – Anděl, během festivalu od 23. března bude otevřený ve všední dny od 10 do 22 hodin a o víkendu od 9 do 22 hodin.

Diváci mohou letos MFF Praha – Febiofest navštívit na těchto festivalových místech: hlavním festivalovým kinem je CineStar Praha – Anděl, po celý týden se bude večer promítat také v CineStar Praha – Černý Most a jedna projekce dokumentárního filmu Fassbinder ze sekce Re-Masters proběhne také v kině Ponrepo. Slavnostní zahájení se koná v Obecním domě a zakončení pak v CineStaru na Andělu a v přilehlém hotelu andel's, kde bude probíhat i gurmánská část sekce Culinary Cinema. Součástí festivalu je také doprovodný program OFF, který se koná pro veřejnost zdarma během sedmi dnů od 24. do 30. března od 16 do 24 hodin v prostorách Radlické kulturní sportovny nedaleko hlavního festivalového kina. MFF Praha – Febiofest se koná od 23. do 31. března.

Vybrané filmy budou moci filmoví fanoušci zhlédnout v rámci Regionálních ozvěn Febiofestu od 3. do 28. dubna ve třinácti českých městech: Hradec Králové (3. – 5. 4.), Děčín (4. – 6. 4.), Plzeň (5. – 7. 4.), České Budějovice (6. – 8. 4.), Pardubice (10. – 13. 4.), Liberec (11. – 13. 4.), Jihlava (12. – 14. 4.), Chomutov (13. – 15. 4.), Brno (18. – 19. 4.), Olomouc (19. – 21. 4.), Mikulov (21. – 23. 4.), Ostrava (24. – 26. 4.), Zlín (26. – 28. 4.).