N.O.H.A. POKŘTÍ V ÚNORU V LUCERNA MUSIC BARU NOVÉ ALBUM

Po pětileté kreativní pauze se N.O.H.A. vrátí na světová pódia s novým vyzrálým albem, které pokřtí 16. února v pražském Lucerna Music Baru. I tentokrát na novém albu N.O.H.A. sází na očividnou sympatii pro stylově otevřený mix drum & bass, world music, dubstepu a čerpá z multikulturních kořenů svých čtyř národností.

Na přípravě desky se podíleli stálí členové N.O.H.A.. Osobitým způsobem obohatili zvuk nového alba i hostující hudebníci jako Shahab Tolouie, Felipe Machado nebo Bohdan “Turboklarinette”. Hlavní tváří nové tvorby je, vedle MC Chevyho, zpěvačka Kaia Brown, která v N.O.H.A. působí již 4 roky, a nyní uzrál čas společnou tvorbu zveřejnit. Kaia Brown pochází z Washingtonu DC., ale záhy se přestěhovala do New Yorku, kde začala psát a nahrávat s brooklynskou dub legendou Dr Israel. V New Yorku také spolupracovala s významnými umělci jako Kush Arora, Dub Gabrielem a Chad Jones Process Rebel. Kaia Brown svým osobitým projevem dodává hudbě i živým vystoupením N.O.H.A. novou hudební i vizuální dimenzi.



N.O.H.A. ve své tvorbě rozbíjí hranice mezi různými hudebními směry i světovými kontinenty a přirozeným způsobem tak spojuje dynamický nadupaný groove v „ethno-bass“. Tento pojem kapela převzala ze španělských médií, kde je N.O.H.A. takto popisována. Skupina se po 10 letech vrací k osvědčené spolupráci s německo-anglickým labelem Unique Records, kde N.O.H.A. v minulosti vydala hity jako Balkan Hot Step, Dive In Your Life, a hlavně Tu Café, které vynesly kapelu na ty největší evropské festivaly. N.O.H.A. se těší na své věrné, ale i nové fanoušky, kterým naservíruje ten pravý Noise of Human Art sound.



Vstupenky v prodeji za 380 Kč + poplatky na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), na webu Lucerna Music Baru, GoOut.cz a v sítích Ticketpro a Ticketportal. Na místě 450 Kč.

ZDROJ: TZ Lucerna Music Bar